Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Số 3 Hoàng Quốc Việt (Bờ hồ Phúc Yên), P. Trưng Trắc, Phúc Yên, Thị xã Phúc Yên

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng các chương trình, khóa học Tiếng Anh phù hợp.

Chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan cho khách hàng.

Tham gia các chương trình, sự kiện của chi nhánh để mở rộng thị trường.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, không yêu cầu chuyên ngành.

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng,...

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục. Không nói ngọng

Có kỹ năng tư duy, xử lý vấn đề tốt

Độ tuổi 21- 35

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát

Lộ trình thăng tiến luôn rộng mở.

Mức lương 11- 13 triệu/tháng + thưởng.

Được đóng BH sau 2 tháng thử việc.

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.

Được thưởng nhân các ngày lễ, tết và các sự kiện đặc biệt của Ocean Edu.

Xét tăng lương 2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.