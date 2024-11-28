Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 12 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Số 3 Hoàng Quốc Việt (Bờ hồ Phúc Yên), P. Trưng Trắc, Phúc Yên, Thị xã Phúc Yên
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng các chương trình, khóa học Tiếng Anh phù hợp.
Chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan cho khách hàng.
Tham gia các chương trình, sự kiện của chi nhánh để mở rộng thị trường.
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, không yêu cầu chuyên ngành.
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng,...
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục. Không nói ngọng
Có kỹ năng tư duy, xử lý vấn đề tốt
Độ tuổi 21- 35
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát
Lộ trình thăng tiến luôn rộng mở.
Mức lương 11- 13 triệu/tháng + thưởng.
Được đóng BH sau 2 tháng thử việc.
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.
Được thưởng nhân các ngày lễ, tết và các sự kiện đặc biệt của Ocean Edu.
Xét tăng lương 2 lần/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
