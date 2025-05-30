Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP
Mức lương
17 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 64, Sunsire G, KĐT The Manor Central Park, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 17 - 25 Triệu
Tìm kiếm khách hàng và thực hiện cuộc gọi theo kịch bản có sẵn cho tệp data công ty cung cấp để tư vấn về các dịch vụ của công ty.
Hỗ trợ các sự kiện công ty tổ chức tại các cơ quan đào tạo tỉnh/địa phương để khai thác nguồn khách tiềm năng.
Thực hiện các hoạt động kinh doanh, marketing và bán hàng để đạt được mục tiêu doanh số đề ra.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên và BLĐ công ty.
Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, cầu tiến, có khả năng chịu được áp lực công việc
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong công việc.
Tinh thần trách nhiệm với công việc
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong công việc.
Tinh thần trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 -10 triệu, tăng theo số lượng HV kí. Hoa hồng cam kết cao nhất thị trường, từ 10 -30tr/ HĐ DHN. Thu nhập 20 - 30tr/ tháng
Các chế độ khác theo quy định Công ty
Thưởng lễ tết, lương tháng 13
Các chế độ khác theo quy định Công ty
Thưởng lễ tết, lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI