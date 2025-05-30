Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 64, Sunsire G, KĐT The Manor Central Park, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Tìm kiếm khách hàng và thực hiện cuộc gọi theo kịch bản có sẵn cho tệp data công ty cung cấp để tư vấn về các dịch vụ của công ty.

Hỗ trợ các sự kiện công ty tổ chức tại các cơ quan đào tạo tỉnh/địa phương để khai thác nguồn khách tiềm năng.

Thực hiện các hoạt động kinh doanh, marketing và bán hàng để đạt được mục tiêu doanh số đề ra.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên và BLĐ công ty.

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, cầu tiến, có khả năng chịu được áp lực công việc

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong công việc.

Tinh thần trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 -10 triệu, tăng theo số lượng HV kí. Hoa hồng cam kết cao nhất thị trường, từ 10 -30tr/ HĐ DHN. Thu nhập 20 - 30tr/ tháng

Các chế độ khác theo quy định Công ty

Thưởng lễ tết, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP

