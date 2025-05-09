Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMJ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMJ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMJ GROUP
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMJ GROUP

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMJ GROUP

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, số 104 ngõ 381 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tư vấn và giới thiệu các khóa học quản trị, kỹ năng bán hàng dành
Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, đề xuất giải pháp phù hợp nhằm tối ưu trải nghiệm học tập.
Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng trước, trong và sau quá trình tư vấn.
Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài.
Lên kế hoạch chăm sóc sau bán, thực hiện upsale và cross-sale để tăng doanh thu.
Data cung cấp 100% data

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc liên quan).
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực telesale, tư vấn hoặc bán hàng (ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành giáo dục, đào tạo).
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, xử lý tình huống linh hoạt.
Chủ động, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và tinh thần cầu tiến trong công việc.
Đam mê kinh doanh, chịu áp lực tốt, định hướng rõ ràng để đạt thu nhập cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMJ GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: upto 10.000.000 triệu/tháng (lương cứng không phụ thuộc KPI)
Thu nhập trung bình: 15 - 18 triệu/tháng (Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng KPI).
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước;
Cung cấp 100% data khách hàng tiềm năng (data nóng), tỷ lệ chốt đơn cao.
Thưởng thêm các dịp lễ, Tết, sinh nhật theo chính sách công ty.
Tham gia các hoạt động nội bộ: tiệc sinh nhật, liên hoan, Year End Party, Team Building,...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, phong cách Gen Z.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMJ GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMJ GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMJ GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 104, ngõ 381, đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

