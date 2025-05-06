Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh TH School làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Develop strategic partnerships with schools, educational organizations, and relevant institutions to enhance student recruitment.

(Phát triển các quan hệ đối tác chiến lược với các trường học, tổ chức giáo dục và các đơn vị liên quan nhằm thúc đẩy tuyển sinh.)

- Monitor and analyze recruitment trends to improve partnership strategies and optimize admissions activities.

(Theo dõi và phân tích xu hướng tuyển sinh để cải thiện chiến lược hợp tác và tối ưu hóa các hoạt động tuyển sinh.)

- Build and maintain relationships with key stakeholders to ensure smooth collaboration and long-term partnerships.

(Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các bên liên quan quan trọng để đảm bảo hợp tác hiệu quả và lâu dài.)

- Coordinate admissions/ marketing events such as school visits, external fairs, and exhibitions to promote the school to potential students and parents.

(Phối hợp tổ chức các sự kiện tuyển sinh như tham quan trường, hội chợ, triển lãm để quảng bá trường tới học sinh và phụ huynh tiềm năng.)