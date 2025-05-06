Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh TH School làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TH School
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/05/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại TH School

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 4 Chua Boc, Dong Da, Ha Noi

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Develop strategic partnerships with schools, educational organizations, and relevant institutions to enhance student recruitment.
- Develop strategic partnerships
(Phát triển các quan hệ đối tác chiến lược với các trường học, tổ chức giáo dục và các đơn vị liên quan nhằm thúc đẩy tuyển sinh.)
- Monitor and analyze recruitment trends to improve partnership strategies and optimize admissions activities.
- Monitor and analyze recruitment trends
(Theo dõi và phân tích xu hướng tuyển sinh để cải thiện chiến lược hợp tác và tối ưu hóa các hoạt động tuyển sinh.)
- Build and maintain relationships with key stakeholders to ensure smooth collaboration and long-term partnerships.
- Build and maintain relationships
(Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các bên liên quan quan trọng để đảm bảo hợp tác hiệu quả và lâu dài.)
- Coordinate admissions/ marketing events such as school visits, external fairs, and exhibitions to promote the school to potential students and parents.
- Coordinate admissions/ marketing events
(Phối hợp tổ chức các sự kiện tuyển sinh như tham quan trường, hội chợ, triển lãm để quảng bá trường tới học sinh và phụ huynh tiềm năng.)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại TH School Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TH School

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TH School

TH School

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 04 - 06 Phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

