Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu

Mức lương 13 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8, ngõ 25 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 13 - 25 Triệu

-Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm (khóa học online, sách ID) của Moon.vn cho khách hàng theo DATA có sẵn, thông qua các kênh: điện thoại, facebook, zalo, app, email,...

-Tìm kiếm và phát triển, mở rộng khách hàng qua các kênh truyền thông

-Sắp xếp, cập nhật thông tin của khách hàng vào hệ thống cơ sở dữ liệu nội bộ

-Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 13 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Giới tính: Nữ

-Độ tuổi: 20 - 27 tuổi

-Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, (Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp khối ngành Kinh tế, Sư phạm, Giáo dục,...)

-Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở lĩnh vực Telesales và Dịch vụ khách hàng.

-Yêu cầu khác:

+ Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh nhẹn,

+ Giọng nói truyền cảm, dễ nghe, không nói ngọng.

+ Có thể làm được ca tối (từ 18h00 - 21h30)

+ Yêu thích kinh doanh, sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: lương cứng (khởi điểm 6 triệu – 8 triệu tùy năng lực) + lương doanh thu theo KPI + thưởng (lương trung bình từ 13 – 25+++ triệu, tùy năng lực)

-Được tăng lương theo thâm niên

-Được đóng Bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Nhà nước

-Được đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn

-Môi trường làm việc thoải mái, năng động, sáng tạo

-Cơ hội thăng tiến: Trưởng nhóm, Phó phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin