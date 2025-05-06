Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Chăm sóc khách hàng theo data công ty giao cho.

Tư vấn các chương trình học tiếng anh trực tuyến 1:1 giải đáp các thắc mắc về chất lượng, dịch vụ.

Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 20 tuổi, ưu tiên Nữ

Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên tư vấn về mảng giáo dục trực tuyến hoặc kinh nghiệm > 1 năm ở vị trí NV Kinh doanh

Được cung cấp các trang thiêt bị phục vụ cho công việc như: Tài liệu về sản phẩm, điện thoại

Đam mê kiếm tiền, yêu thích kinh doanh

Ứng viên có laptop cá nhân.

Tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9 - 15 triệu + thưởng doanh số. Thu nhập không giới hạn tuỳ năng lực.

Thưởng lương tháng 13; Vinh danh; Tổ chức sinh nhật, chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ...

Chế độ phép và chế độ đóng BHXH theo ngay sau khi hết thử việc.

Được làm việc trong môi trường tôn trọng & cầu thị nhân tài, luôn đánh giá cao & tạo điều kiện cho tinh thần cầu tiến & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức.

Tham gia các hoạt động tập thể như: từ thiện, Cầu Lông, tổ chức sinh nhật hằng tháng, event, team building, du lịch... của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin