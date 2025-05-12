Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trường Cao Đẳng Bách Khoa Việt Nam–236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Tư vấn thông tin tuyển sinh cho phụ huynh, học sinh/sinh viên qua điện thoại, Facebook, Zalo, website hoặc các kênh truyền thông khác của nhà trường.
Phối hợp với các phòng ban tổ chức sự kiện tư vấn, ngày hội tuyển sinh.
Theo dõi, chăm sóc và xây dựng mối quan hệ với học sinh/sinh viên tiềm năng.
Quản lý dữ liệu học viên, báo cáo tình hình tư vấn – tuyển sinh định kỳ.
Tham gia xây dựng nội dung truyền thông liên quan đến tuyển sinh

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng, đại học.
Độ tuổi: từ 22-35 tuổi
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, nhanh nhẹn, kiên trì, nhiệt tình.
Yêu thích công việc tư vấn, hướng nghiệp và giáo dục.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh, tư vấn giáo dục.(nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Quyền Lợi

Mức lương thỏa thuận + thưởng KPI hấp dẫn.
Được nhận lương tháng thứ 13 theo quy định nhà trường.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng tư vấn và kiến thức ngành giáo dục.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ... theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

