Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA VIỆT NAM
- Hà Nội: Trường Cao Đẳng Bách Khoa Việt Nam–236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn thông tin tuyển sinh cho phụ huynh, học sinh/sinh viên qua điện thoại, Facebook, Zalo, website hoặc các kênh truyền thông khác của nhà trường.
Phối hợp với các phòng ban tổ chức sự kiện tư vấn, ngày hội tuyển sinh.
Theo dõi, chăm sóc và xây dựng mối quan hệ với học sinh/sinh viên tiềm năng.
Quản lý dữ liệu học viên, báo cáo tình hình tư vấn – tuyển sinh định kỳ.
Tham gia xây dựng nội dung truyền thông liên quan đến tuyển sinh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 22-35 tuổi
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, nhanh nhẹn, kiên trì, nhiệt tình.
Yêu thích công việc tư vấn, hướng nghiệp và giáo dục.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh, tư vấn giáo dục.(nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được nhận lương tháng thứ 13 theo quy định nhà trường.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng tư vấn và kiến thức ngành giáo dục.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ... theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA VIỆT NAM
