Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Cao Đẳng Bách Khoa Việt Nam–236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn thông tin tuyển sinh cho phụ huynh, học sinh/sinh viên qua điện thoại, Facebook, Zalo, website hoặc các kênh truyền thông khác của nhà trường.

Phối hợp với các phòng ban tổ chức sự kiện tư vấn, ngày hội tuyển sinh.

Theo dõi, chăm sóc và xây dựng mối quan hệ với học sinh/sinh viên tiềm năng.

Quản lý dữ liệu học viên, báo cáo tình hình tư vấn – tuyển sinh định kỳ.

Tham gia xây dựng nội dung truyền thông liên quan đến tuyển sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng, đại học.

Độ tuổi: từ 22-35 tuổi

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, nhanh nhẹn, kiên trì, nhiệt tình.

Yêu thích công việc tư vấn, hướng nghiệp và giáo dục.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh, tư vấn giáo dục.(nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận + thưởng KPI hấp dẫn.

Được nhận lương tháng thứ 13 theo quy định nhà trường.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng tư vấn và kiến thức ngành giáo dục.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ... theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA VIỆT NAM

