Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Trịnh Văn Bô - Phương Canh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, giải đáp thông tin về chương trình học, môi trường và chính sách tuyển sinh cho phụ huynh & học sinh

Tham gia tổ chức sự kiện, hội thảo, ngày hội tuyển sinh

Quản lý, chăm sóc và theo dõi hồ sơ học sinh tiềm năng

Phối hợp với các bộ phận truyền thông, giáo vụ để xây dựng chiến lược tuyển sinh hiệu quả

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên chuyên ngành Marketing, Sư phạm, QTKD...

Có kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và thuyết phục tốt

Có kinh nghiệm tư vấn tuyển sinh, telesales hoặc chăm sóc khách hàng là lợi thế

Nhiệt tình, chủ động, yêu thích làm việc với phụ huynh và học sinh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh + thưởng doanh số hấp dẫn

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và giàu tính nhân văn

Cơ hội đào tạo nâng cao kỹ năng & phát triển nghề nghiệp lâu dài

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.