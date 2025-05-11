Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1 Trịnh Văn Bô
- Phương Canh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, giải đáp thông tin về chương trình học, môi trường và chính sách tuyển sinh cho phụ huynh & học sinh
Tham gia tổ chức sự kiện, hội thảo, ngày hội tuyển sinh
Quản lý, chăm sóc và theo dõi hồ sơ học sinh tiềm năng
Phối hợp với các bộ phận truyền thông, giáo vụ để xây dựng chiến lược tuyển sinh hiệu quả
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên chuyên ngành Marketing, Sư phạm, QTKD...
Có kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và thuyết phục tốt
Có kinh nghiệm tư vấn tuyển sinh, telesales hoặc chăm sóc khách hàng là lợi thế
Nhiệt tình, chủ động, yêu thích làm việc với phụ huynh và học sinh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh + thưởng doanh số hấp dẫn
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và giàu tính nhân văn
Cơ hội đào tạo nâng cao kỹ năng & phát triển nghề nghiệp lâu dài
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
