Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Anh Ngữ ILA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Thử việc 100% lương cơ bản Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, có thẻ bảo hiểm tư nhân 24/7 Được cấp bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho nhân viên và khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần. Được giảm đến 90% học phí học tiếng Anh tại ILA. Được đào tạo định kỳ, được tham gia các chương trình và khóa học đặc biệt khác từ trụ sở. Cơ hội thăng tiến, thuyên chuyển qua nhiều vị trí khác., Thị xã Long Khánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Tạo kế hoạch bán hàng hàng tháng và hàng tuần

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Thực hiện cuộc gọi telesales đến khách hàng tiềm năng

- Xây dựng mối quan hệ tốt với tất cả các tài khoản để tăng sự trung thành và có được giới thiệu

- Cung cấp dịch vụ tư vấn cho phụ huynh

- Thúc đẩy doanh số để đạt được mục tiêu

- Xử lý thanh toán của khách hàng mới

- Quản lý khách hàng tiềm năng và thực hiện kịp thời

- Chuẩn bị báo cáo khách hàng tiềm năng và doanh số hàng tuần và hàng tháng cho quản lý

- Đáp ứng mục tiêu khách hàng tiềm năng hàng tháng, mục tiêu doanh số hàng tháng và tỷ lệ chốt đơn hàng

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

- Tiếng Anh giao tiếp khá.

- Có kinh nghiệm Telesale, CSKH, là một lợi thế.

- Giờ làm việc: Ca xoay, nghỉ 1 ngày linh động trong tuần.

Tại Trung Tâm Anh Ngữ ILA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ ILA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.