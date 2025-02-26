Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Liên Kết Quốc Tế làm việc tại Đồng Nai thu nhập 6 - 7 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Liên Kết Quốc Tế làm việc tại Đồng Nai thu nhập 6 - 7 Triệu

Công Ty Cổ Phần Liên Kết Quốc Tế
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công Ty Cổ Phần Liên Kết Quốc Tế

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty Cổ Phần Liên Kết Quốc Tế

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- 159/4, Quốc lộ 20, Ấp Bạch Lâm, Xã Gia Tân 2, Huyện Thống Nhất,Đồng Nai, Huyện Thống Nhất

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phúc lợi tại INTERLINK
- Thu nhập: Lương cứng + KPIs/tháng
- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building NƯỚC NGOÀI, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.
- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

Tại Công Ty Cổ Phần Liên Kết Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng + KPIs/tháng
- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building NƯỚC NGOÀI, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.
- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Tư vấn, Dịch vụ khách hàng
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Đồng Nai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Liên Kết Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Liên Kết Quốc Tế

Công Ty Cổ Phần Liên Kết Quốc Tế

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 27 CMT8, tổ 4, KP 2, Phường Xuân An, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

