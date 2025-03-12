Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty TNHH MTV Giáo Dục Việt Mỹ làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - 505 Lê Duẩn, Long Thành, Đồng Nai - 1209 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Huyện Long Thành

Thực hiện tư vấn và ghi danh chương trình học cho khách hàng theo kế hoạch, chỉ tiêu được giao.

Khai thác, tìm kiếm, xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng trên kênh online và offline.

Đề xuất các chương trình hoặc phương án có thể giúp tăng doanh số và độ hài lòng của khách hàng.

Thực hiện công tác mở lớp và quản lý chất lượng đào tạo của lớp học theo kế hoạch được giao.

Tham gia các công tác trợ giảng, hỗ trợ giáo viên về truyền tải thông tin lớp học, học viên, chuẩn bị dụng cụ giảng dạy trong quá trình giảng dạy.

Theo dõi tình hình học tập của học viên và thực hiện các dịch vụ chăm sóc đầy đủ, kịp thời để mời Phụ huynh/học viên tái ghi danh theo kế hoạch và chỉ tiêu được giao.

Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp Quản lý trực tiếp về các phát sinh trong quá trình tổ chức lớp học và chăm sóc học viên.

Thực hiện các báo cáo và các công việc khác theo phân công của Quản lý.

Tốt nghiệp Trình độ Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Anh,... hoặc ngành nghề liên quan;

Giao tiếp Tiếng Anh khá sẽ là một lợi thế;

Khả năng nắm bắt tâm lý, thuyết phục khách hàng tốt qua điện thoại và trực tiếp;

Thái độ hòa nhã, tinh thần dịch vụ khách hàng cao, tư duy tích cực, hướng đến mục tiêu;

Tinh thần làm việc độc lập và theo đội nhóm. Có thể làm việc theo ca và cuối tuần;

Có kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng;

Ngoại hình ưu nhìn và thân thiện.

Thu nhập hấp dẫn từ 7,5 - 10 tr/th

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ tết,…

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thực hành tiếng anh thường xuyên

Được đào tạo và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Học bổng học Tiếng Anh dành cho nhân viên và người thân.

