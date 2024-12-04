Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 593 Lê Văn Thọ, Phương 14, Gò Vấp ...và 3 địa điểm khác, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giới thiệu và tư vấn cho Khách hàng về những khóa học, dịch vụ tại trường (Không yêu cầu ra ngoài tìm kiếm Khách hàng).

Tư vấn cho khách hàng qua các hình thức: Trực tiếp, qua điện thoại, online... theo nguồn Data tiềm năng có sẵn và được cung cấp hàng ngày.

Chăm sóc Khách hàng và phát triển Khách hàng tiềm năng.

Hỗ trợ Khách hàng hoàn tất các thủ tục khi vào đăng kí khóa học.

Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Nữ, ngoại hình ưa nhìn, cao trên 1m55

Kinh nghiệm 06 tháng trở lên ở vị trí tương đương.

Tốt nghiệp các ngành: Kinh tế, Văn hóa xã hội, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhà hàng khách sạn, Du lịch,...

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao, giao tiếp tốt, hòa đồng, nghiêm túc trong công việc.

Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Đối với vị trí Nhân viên Tư vấn tại CN Biên Hòa - Đồng Nai chỉ làm việc theo khung giờ Hành chánh 8h00 - 17h00 (Nghỉ trưa 01 tiếng), tại CN Hà Nội làm việc ca xoay theo tuần (Sớm nhất lúc 8h00, trễ nhất kết thúc lúc 20h00 (Ca 8 tiếng)).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: Thử việc: 02 tháng

Ngày nghỉ: 04 buổi nghỉ bất kỳ trong tháng tính lương, Chủ nhật nghỉ, 12 ngày phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

