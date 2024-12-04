Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 593 Lê Văn Thọ, Phương 14, Gò Vấp ...và 3 địa điểm khác, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giới thiệu và tư vấn cho Khách hàng về những khóa học, dịch vụ tại trường (Không yêu cầu ra ngoài tìm kiếm Khách hàng).
Tư vấn cho khách hàng qua các hình thức: Trực tiếp, qua điện thoại, online... theo nguồn Data tiềm năng có sẵn và được cung cấp hàng ngày.
Chăm sóc Khách hàng và phát triển Khách hàng tiềm năng.
Hỗ trợ Khách hàng hoàn tất các thủ tục khi vào đăng kí khóa học.
Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, ngoại hình ưa nhìn, cao trên 1m55
Kinh nghiệm 06 tháng trở lên ở vị trí tương đương.
Tốt nghiệp các ngành: Kinh tế, Văn hóa xã hội, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhà hàng khách sạn, Du lịch,...
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao, giao tiếp tốt, hòa đồng, nghiêm túc trong công việc.
Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Đối với vị trí Nhân viên Tư vấn tại CN Biên Hòa - Đồng Nai chỉ làm việc theo khung giờ Hành chánh 8h00 - 17h00 (Nghỉ trưa 01 tiếng), tại CN Hà Nội làm việc ca xoay theo tuần (Sớm nhất lúc 8h00, trễ nhất kết thúc lúc 20h00 (Ca 8 tiếng)).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: Thử việc: 02 tháng
Ngày nghỉ: 04 buổi nghỉ bất kỳ trong tháng tính lương, Chủ nhật nghỉ, 12 ngày phép năm.
Phúc lợi:
Phụ cấp khác :

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 183 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

