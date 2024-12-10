Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AMAX GROUP làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AMAX GROUP
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Tĩnh: 79 Hàm Nghi, phường Hà Huy Tập, Tp Hà Tĩnh, TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ của Trung tâm
Tư vấn trực tiếp, gọi điện tư vấn, giới thiệu các khóa học của Trung tâm
Thực hiện chỉ tiêu doanh số hàng tháng
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên tất cả các chuyên ngành.
Siêng năng, Cần cù, chịu khó, có khả năng giao tiếp tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sale ( Chưa có KN được đào tạo)
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AMAX GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng (Thu nhập từ 15-20 triệu/tháng)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Trẻ trung, năng động với tiêu chuẩn quốc tế.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, Lương, thưởng tháng 13, Nghỉ phép, nghĩ lễ theo quy định
Thời gian làm việc linh dộng, thoải mái
Được tham gia các chương trình đào tạo với chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AMAX GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
