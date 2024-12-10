Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AMAX GROUP làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: 79 Hàm Nghi, phường Hà Huy Tập, Tp Hà Tĩnh, TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ của Trung tâm

Tư vấn trực tiếp, gọi điện tư vấn, giới thiệu các khóa học của Trung tâm

Thực hiện chỉ tiêu doanh số hàng tháng

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên tất cả các chuyên ngành.

Siêng năng, Cần cù, chịu khó, có khả năng giao tiếp tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sale ( Chưa có KN được đào tạo)

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AMAX GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng (Thu nhập từ 15-20 triệu/tháng)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Trẻ trung, năng động với tiêu chuẩn quốc tế.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, Lương, thưởng tháng 13, Nghỉ phép, nghĩ lễ theo quy định

Thời gian làm việc linh dộng, thoải mái

Được tham gia các chương trình đào tạo với chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AMAX GROUP

