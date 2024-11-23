Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học MindX Technology School làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 10 Triệu

MindX Technology School
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Tòa nhà Viettel Thanh Hóa Nam Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, Thanh Hoá, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Phối hợp với giảng viên tổ chức các buổi học trải nghiệm: Tạo hứng khởi cho phụ huynh & bé, đồng thời đánh giá năng lực học viên để tư vấn hoạch định lộ trình học cụ thể. Đánh giá mức độ hài lòng của bé & phụ huynh với các buổi trải nghiệm để cải thiện dịch vụ.
Liên hệ, lắng nghe, xác định vấn đề, nhu cầu của phụ huynh, cung cấp thông tin về những giá trị mà khóa học của MindX đem lại có thể giải quyết được vấn đề, nhu cầu đó, phác thảo lộ trình học tập phù hợp cho từng học viên.
Chăm sóc khách hàng sau trải nghiệm nhằm tái ký hợp đồng theo lộ trình học.
Thực hiện các thủ tục nhập học.
Cập nhật dữ liệu khách hàng và báo cáo dữ liệu khi có yêu cầu.
Phối hợp cùng các bộ phận để xử lý các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ tư vấn và xây dựng, cải thiện chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có trên 2-5 tháng kinh nghiệm về tư vấn/ telesale mảng giáo dục, ngân hàng, tín dụng, tài chính, BĐS, ...
Có kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt bát, tiếp thu nhanh
Làm việc nhóm tốt
Ngoại hình dễ nhìn
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, không bị vùng miền
Có laptop cá nhân.

Tại MindX Technology School Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương theo năng lực 2 lần/năm.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước.
Tham gia BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc.
Trợ cấp bao gồm: hỗ trợ phí hoặc chỗ gửi xe hàng tháng, hỗ trợ ăn ca, ...
Miễn phí sử dụng dịch vụ tiện ích co-working space, ưu đãi học phí theo quy định của công ty
Ưu đãi học phí cho bản thân theo quy định chung của công ty;
Tham gia các hoạt động, sự kiện, team building, du lịch nghỉ mát... do Công ty tổ chức;
Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty như sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ...;
Thăm khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MindX Technology School

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

MindX Technology School

MindX Technology School

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, 71 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

