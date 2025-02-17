Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Các Dự Án Quốc Tế (IPEA) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Các Dự Án Quốc Tế (IPEA)
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Tổng Công ty cơ khí

- Bộ Xây dựng, 125D Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng các Dự án Quốc tế (IPEA) là Doanh nghiệp Hạng I hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế (chủ yếu thực hiện các dự án dân dụng, công nghiệp, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật với quy mô lớn, đặc biệt lớn, dự án của chủ đầu tư nước ngoài, cộng tác với các tư vấn thiết kế nước ngoài hàng đầu thế giới).
Một số dự án tiêu biểu mà IPEA đã, đang tham gia các công tác thiết kế như: Tổ hợp nghiên cứu Samsung Hà Nội (Samsung Ha noi R&D Campus), Trung tâm hành chính mới huyện Thanh Liêm, Hà Nam, Trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Nhà máy Vinfast Hải Phòng, Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây (The Central Area of Tay Ho Tay Town (Starlake Hà Nội)), Khu đô thị Thủ thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh (Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City…)…
Cần tuyển dụng các kỹ sư, kiến trúc sư tài năng cùng chúng tôi tham gia thực hiện công tác tư vấn thiết kế cho các dự án lớn, các dự án trọng điểm, các dự án của CĐT nước ngoài, cộng tác với tư vấn thiết kế nước ngoài hàng đầu thế giới…Cụ thể:
Điều kiện làm việc:
- Được làm việc, đào tạo, hướng dẫn về chuyên môn, cách thức tổ chức thực hiện công việc thiết kế chuyên ngành Kiến trúc, Kết cấu, Điện, Cấp thoát Nước nói riêng, Tư vấn thiết kế nói chung cùng với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế ở Việt Nam (đến từ các công ty tư vấn lớn của Bộ Xây dựng, các trường Đại học, Viện nghiên cứu), Hàn Quốc, Châu Âu…;

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Các Dự Án Quốc Tế (IPEA) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Các Dự Án Quốc Tế (IPEA)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Toà nhà Trụ sở Tổng công ty cơ khí xây dựng, Bộ Xây dựng - 125D Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

