Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Các Dự Án Quốc Tế (IPEA) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng các Dự án Quốc tế (IPEA) là Doanh nghiệp Hạng I hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế (chủ yếu thực hiện các dự án dân dụng, công nghiệp, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật với quy mô lớn, đặc biệt lớn, dự án của chủ đầu tư nước ngoài, cộng tác với các tư vấn thiết kế nước ngoài hàng đầu thế giới).

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng các Dự án Quốc tế (IPEA)

Một số dự án tiêu biểu mà IPEA đã, đang tham gia các công tác thiết kế như: Tổ hợp nghiên cứu Samsung Hà Nội (Samsung Ha noi R&D Campus), Trung tâm hành chính mới huyện Thanh Liêm, Hà Nam, Trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Nhà máy Vinfast Hải Phòng, Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây (The Central Area of Tay Ho Tay Town (Starlake Hà Nội)), Khu đô thị Thủ thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh (Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City…)…

Cần tuyển dụng các kỹ sư, kiến trúc sư tài năng cùng chúng tôi tham gia thực hiện công tác tư vấn thiết kế cho các dự án lớn, các dự án trọng điểm, các dự án của CĐT nước ngoài, cộng tác với tư vấn thiết kế nước ngoài hàng đầu thế giới…Cụ thể:

Điều kiện làm việc:

- Được làm việc, đào tạo, hướng dẫn về chuyên môn, cách thức tổ chức thực hiện công việc thiết kế chuyên ngành Kiến trúc, Kết cấu, Điện, Cấp thoát Nước nói riêng, Tư vấn thiết kế nói chung cùng với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế ở Việt Nam (đến từ các công ty tư vấn lớn của Bộ Xây dựng, các trường Đại học, Viện nghiên cứu), Hàn Quốc, Châu Âu…;