Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BT 1.5, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận NamTừ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

• Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh trực tiếp tại các trường Trung học phổ thông, các sự kiện, ngày hội hướng nghiệp/tuyển sinh...

• Tư vấn chăm sóc thí sinh qua các kênh Online (Facebook, Zalo...), trực tiếp tại Công ty, Điện thoại...

• Xử lý hồ sơ đăng ký xét tuyển học bạ và xét tuyển theo điểm thi Đánh giá năng lực

• Thực hiện các công việc khác được lãnh đạo giao nhiệm vụ

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm (Được đào tạo).

- Ưu tiên ứng viên từng đi Nhật Bản.

- Có khả năng giao tiếp và trình bày vấn đề tốt.

- Có sức khỏe tốt, có khả năng đi công tác dài ngày.

- Sử dụng thành thạo các công cụ truyền thông và mạng xã hội.

- Năng động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + thưởng thành tích cá nhân không giới hạn

- Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng ngày thứ 7 (thời gian làm từ 8h đến 17h trong ngày, nghỉ trưa 1 tiếng)

- Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hàng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh

- Chế độ du lịch trong và ngoài nước cùng người thân

- Chế độ Bảo hiểm, lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh, lương tăng ca hấp dẫn

- Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai

