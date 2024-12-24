Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- BT 1.5, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận NamTừ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
• Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh trực tiếp tại các trường Trung học phổ thông, các sự kiện, ngày hội hướng nghiệp/tuyển sinh...
• Tư vấn chăm sóc thí sinh qua các kênh Online (Facebook, Zalo...), trực tiếp tại Công ty, Điện thoại...
• Xử lý hồ sơ đăng ký xét tuyển học bạ và xét tuyển theo điểm thi Đánh giá năng lực
• Thực hiện các công việc khác được lãnh đạo giao nhiệm vụ
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm (Được đào tạo).
- Ưu tiên ứng viên từng đi Nhật Bản.
- Có khả năng giao tiếp và trình bày vấn đề tốt.
- Có sức khỏe tốt, có khả năng đi công tác dài ngày.
- Sử dụng thành thạo các công cụ truyền thông và mạng xã hội.
- Năng động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao.
- Ưu tiên ứng viên từng đi Nhật Bản.
- Có khả năng giao tiếp và trình bày vấn đề tốt.
- Có sức khỏe tốt, có khả năng đi công tác dài ngày.
- Sử dụng thành thạo các công cụ truyền thông và mạng xã hội.
- Năng động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương + thưởng thành tích cá nhân không giới hạn
- Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng ngày thứ 7 (thời gian làm từ 8h đến 17h trong ngày, nghỉ trưa 1 tiếng)
- Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hàng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh
- Chế độ du lịch trong và ngoài nước cùng người thân
- Chế độ Bảo hiểm, lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh, lương tăng ca hấp dẫn
- Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực
- Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng ngày thứ 7 (thời gian làm từ 8h đến 17h trong ngày, nghỉ trưa 1 tiếng)
- Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hàng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh
- Chế độ du lịch trong và ngoài nước cùng người thân
- Chế độ Bảo hiểm, lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh, lương tăng ca hấp dẫn
- Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI