Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tòa Hudland Tower

- A

- CC7 Linh Đàm,, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Liên hệ tư vấn chốt khóa học phù hợp cho phụ huynh tiềm năng theo nguồn dữ liệu có sẵn được phân bổ (data được cấp sẵn, tỷ lệ chốt đơn cao)
Liên hệ tư vấn chốt
Chăm sóc và giải đáp các câu hỏi của phụ huynh liên quan đến khoá học của Công ty
Khai thác và nghiên cứu nhu cầu của phụ huynh qua điện thoại
Xây dựng mối quan hệ với phụ huynh
Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật trên hệ thống phần mềm CRM
Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Chăm sóc khách hàng sau trải nghiệm gia tăng tỷ lệ tái ký hợp đồng học viên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiến và có thái độ cầu tiến trong công việc.
Giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, dễ nghe. Không nói ngọng, nói lắp, ...
Nhanh nhẹn và linh hoạt, không ngại áp lực
Có laptop cá nhân.
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX Thì Được Hưởng Những Gì

. ĐÃI NGỘ
Thưởng năng suất, thưởng dự án, thưởng sáng kiến, thưởng tăng tốc, thưởng nóng, thưởng khi nghĩ ra cách thưởng mới.
Xét tăng lương theo năng lực 2 lần/năm.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước.
Tham gia BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc.
QUYỀN LỢI
Phụ cấp bao gồm: hỗ trợ phí gửi xe hàng tháng, hỗ trợ ăn trưa, ...
Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty như dịp Lễ, Tết dương lịch, thâm niên, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ, ...;
Được tham gia đào tạo những kiến thức, mô hình kinh doanh mới với những chuyên gia đầu ngành về kinh doanh, học được tư duy kinh doanh thời kỳ 4.0;
Được hỗ trợ tham gia các khóa học nghiệp vụ, khóa học được giảng dạy tại MindX như: Lập trình, phân tích dữ liệu, UI/UX,... Và sử dụng MindX Coworking Space miễn phí trên khắp HN, HCM.
Học hỏi các kỹ năng quản lý, có một lộ trình thăng tiến phù hợp. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Leader do Công ty đang phát triển và mở rộng nhiều chi nhánh;
Môi trường làm việc đoàn kết, hỗ trợ, được quan tâm và đối xử đầy tính nhân văn;
Tham gia các hoạt động, sự kiện, team building, du lịch nghỉ mát... do Công ty tổ chức;
Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty như sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ...;
Được làm việc trong môi trường Startup tích cực, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp;
THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
Thời gian: 7h/ngày, 6 ngày/tuần. Được sắp xếp linh hoạt ca 9h00-17h30 hoặc 13h30-21h00, nghỉ trưa 1h30p, nghỉ ăn ca 30p buổi chiều, nghỉ 1 ngày không cố định trong tuần, không nghỉ T7,CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

