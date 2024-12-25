Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CEC Đống Đa, Đống Đa ...và 4 địa điểm khác, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

● Tư vấn các khóa học, các thông tin về chương trình đào tạo tiếng Anh của Trung tâm;

● Thông tin về khoá học, lịch học, giáo viên, chương trình đào tạo của Trung tâm, đồng thời trả lời các câu hỏi liên quan đến tuyển sinh và quản lý lớp học.

● Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng, theo dõi tình trạng của khách hàng hàng ngày.

● Cập nhật các khóa học mới và các chương trình khác liên quan đến CEC để thông báo với khách hàng.

Những lợi thế giúp hỗ trợ các bạn khi tham gia tại CEC:

Sản phẩm đã có sẵn, uy tín, có thương hiệu trong ngành được CEO đảm bảo uy tín và chịu trách nhiệm.

Các bài tư vấn đều được dựng sẵn tất cả từ A-Z theo Powerpoint để trao đổi với khách hàng

Test và lộ trình có bộ phận học thuật thực hiện

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng hoặc kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế.

● Ưu tiên đã làm trong lĩnh vực giáo dục, đã có kinh nghiệm vị trí trương đương.

● Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt, kỹ năng xử lý tình huống.

● Có kỹ năng làm việc độc lập và làm theo nhóm.

● Kỹ năng tin học văn phòng ở mức cơ bản

Tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức thu nhập: 7-20 triệu ++ (Tùy theo doanh thu cá nhân)

● Lượng data khách hàng dồi dào

● Được hướng dẫn hội nhập làm quen với công việc, được tham gia các khoá đào tạo để nâng cao năng lực, được đào tạo về sản phẩm của CEC để giới thiệu cho khách hàng.

● Cơ hội tham gia các chương trình hoạt động tập thể: teambuiding, summer trip đầy lí thú định kỳ tại CEC.

● Thưởng các dịp lễ, tết và tháng lương thứ 13.

● Ưu đãi cực hấp dẫn học phí các khoá học tiếng Anh đối với thành viên trong gia đình bạn.

● Nghỉ Lễ Tết hàng năm theo quy định của nhà nước và công ty.

● Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

● Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, nhiệt huyết và chuyên nghiệp, có tính ổn định, định hướng phát triển bền vững.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada

