Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội

Xây dựng kênh bán hàng qua các nền tảng: Facebook, Zalo,...

Tư vấn khách hàng học viên quan tâm sản phẩm ngoại ngữ Tiếng Nhật (chat/ call)

Tiếp cận, giới thiệu, tư vấn học viên về các khoá học offline, online, kaiwa

Duy trì và xây dựng mối quan hệ với học viên để cung cấp, tư vấn hiệu quả thông qua điện thoại, mess, zalo…

Nghiên cứu và tìm hiểu thị trường

Có laptop cá nhân;

Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn, CSKH… (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo);

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục;

Ưu tiên ứng viên có tiếng Nhật.

Có giọng nói dễ nghe, kỹ năng giao tiếp và khả năng xử lý tình huống tốt;

Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cơ bản 8.000.000đ + doanh số

Tổng thu nhập 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ ( KPIs sẽ trao đổi trong vòng phỏng vấn)

Được tham gia các khóa học nội bộ phát triển bản thân và chuyên môn.

Nghỉ thứ 7, chủ nhật + 12 ngày phép/năm

Đảm bảo sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn, tham gia đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước

Câu lạc bộ và nhiều hoạt động văn hóa - thể thao - nghệ thuật được công ty tài trợ hoặchỗ trợ (Ví dụ: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, âm nhạc, tiếng anh, game...)

Được học ngoại ngữ: Tiếng Nhật miễn phí.

Môi trường năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Thoải mái tinh thần: Phát nhạc theo yêu cầu mỗi ngày, hoa quả tươi, các hoạt độngteambuilding gắn kết... Đi chơi gần xa khắp nơi.

