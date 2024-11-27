Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Xây dựng kênh bán hàng qua các nền tảng: Facebook, Zalo,...
Tư vấn khách hàng học viên quan tâm sản phẩm ngoại ngữ Tiếng Nhật (chat/ call)
Tiếp cận, giới thiệu, tư vấn học viên về các khoá học offline, online, kaiwa
Duy trì và xây dựng mối quan hệ với học viên để cung cấp, tư vấn hiệu quả thông qua điện thoại, mess, zalo…
Nghiên cứu và tìm hiểu thị trường
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân;
Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn, CSKH… (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo);
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục;
Ưu tiên ứng viên có tiếng Nhật.
Có giọng nói dễ nghe, kỹ năng giao tiếp và khả năng xử lý tình huống tốt;
Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Lương cơ bản 8.000.000đ + doanh số
Tổng thu nhập 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ ( KPIs sẽ trao đổi trong vòng phỏng vấn)
Được tham gia các khóa học nội bộ phát triển bản thân và chuyên môn.
Nghỉ thứ 7, chủ nhật + 12 ngày phép/năm
Đảm bảo sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn, tham gia đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước
Câu lạc bộ và nhiều hoạt động văn hóa - thể thao - nghệ thuật được công ty tài trợ hoặchỗ trợ (Ví dụ: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, âm nhạc, tiếng anh, game...)
Được học ngoại ngữ: Tiếng Nhật miễn phí.
Môi trường năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
Thoải mái tinh thần: Phát nhạc theo yêu cầu mỗi ngày, hoa quả tươi, các hoạt độngteambuilding gắn kết... Đi chơi gần xa khắp nơi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI
