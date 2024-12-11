Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 5 Ngõ 70 Nguyễn Hoàng, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

● Cho học sinh làm bài test, sau đó tư vấn, trao đổi với phụ huynh về khóa học của trung tâm từ
nguồn data có sẵn.(Có tele mời phụ huynh lên trung tâm rồi nên chỉ việc tư vấn trực tiếp cho
phụ huynh tại cơ sở)
● Tham gia các khóa training trực tiếp từ quản lý, giám đốc trung tâm.
● Báo cáo kết quả công việc hàng ngày cho quản lý trực tiếp.
● Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Địa chỉ: Số 5, 70 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, HN

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có laptop cá nhân, không yêu cầu kinh nghiệm, được training những kỹ năng cần
thiết để chốt sale.
● Năng động, hoạt bát, giao tiếp tốt. Chủ động, thẳng thắn luôn khao khát phát triển bản thân.
● Có khả năng chịu áp lực cao, kiên trì, trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương cứng: 5tr + com .
● Đánh giá năng lực 3 tháng/lần. Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội phát triển lên các vị trí
Teamlead, Sale Manager, lương tháng 13,..
● Môi trường năng động, cởi mở, hỗ trợ nhân sự phát triển toàn diện.
● Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tư vấn, kiến thức phát triển cá nhân, làm việc nhóm và
phương pháp tư vấn chuẩn quốc tế “EDGE”
● Được tham gia các hoạt động tập thể: Team Building, Sharing vv…
● Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước: BHXH, nghỉ Lễ, Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, ngõ 70 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

