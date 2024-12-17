Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN STCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Sunrise Số 90 Trần Thái Tông,Hà Nội

Bán các khóa học đào tạo Montessori.

Data khách hàng có sẵn

Data phát triển bởi NV sale (Có lộ trình công việc)

Tiếp nhận và trả lời các thắc mắc của khách hàng qua các kênh trực tuyến như: Facebook, Zalo, email, hotline, web

Cung cấp thông tin chi tiết về các khoá học Montessori, lịch học, học phí, và chương trình ưu đãi đến khách hàng.

Theo dõi và duy trì liên lạc với khách hàng tiềm năng, hỗ trợ họ trong suốt quá trình tìm hiểu và đăng ký.

Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng thông qua dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp

Sắp xếp lịch hẹn gặp và tư vấn cho phụ huynh, học viên tại trung tâm hoặc tại nhà.

Thuyết phục và tư vấn chốt sale tại chỗ cho phụ huynh/học viên đăng ký khoá học phù hợp thông qua việc trình bày lợi ích của chương trình, phương pháp giáo dục và giá trị của khoá học.

Hướng dẫn và giải đáp các câu hỏi liên quan đến phương pháp Montessori.

Lập báo cáo công việc định kỳ về kết quả chốt sale và số lượng khách hàng đã tiếp cận.

Tham gia các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng tư vấn và hiểu biết về phương pháp Montessori.

Ưu tiên có bằng cấp/có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng hoặc tư vấn là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, và kiên nhẫn.

Có khả năng sử dụng máy tính và các công cụ làm việc online như: Google Workspace, Zoom, Microsoft Teams.

Yêu thích trẻ em, hiểu biết hoặc quan tâm đến phương pháp giáo dục Montessori.

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN STCORP

Thu nhập 8 triệu - 12 triệu + thưởng doanh số.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo về phương pháp Montessori và kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Các quyền lợi hấp dẫn khác.

