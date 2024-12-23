Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG GIÁO DỤC CEO VIỆT NAM HIGH SCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà SME Hoàng Gia, Đ. Cầu Đơ, P. Quang Trung, Hà Đông, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

A. Chăm sóc khách hàng:

"Tiếp nhận và xử lý yêu cầu khách hàng qua tất cả các kênh (trực tiếp, email, điện thoại) đảm bảo khách hàng được phản hồi trong khoảng thời gian theo đúng quy định;"

Chủ động chăm sóc phụ huynh, học sinh theo hướng dẫn đảm bảo phụ huynh được cập nhật thông tin, hài lòng về dịch vụ;

Đảm bảo các hoạt động liên quan đến tài chính được tiếp nhận và xử lý chính xác, kịp thời (nhắc đóng phí, thu phí, hoàn phí);

Truyền tải các thông báo, thông điệp chung của hệ thống, của cơ sở đến phụ huynh chính xác, kịp thời;

Chủ động phối hợp với các phòng ban trong các công tác vận hành chuẩn bị cho năm học mới và cho học sinh mới;

B. Tuyển sinh:

- Tư vấn tuyển sinh ( liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ, chương trình học, lịch học và các sự kiện của trường...);

- Khai thác những thông tin đầy đủ và cần thiết để tạo Lead, nhập dữ liệu trên hệ thống CRM;

- Khảo sát, nghiên cứu và phân tích thị trường;

- Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng thông qua các kênh đối tác;

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện của trường, các hội thảo tuyển sinh, hội thảo định hướng của học sinh, phụ huynh;

- Tiếp đón, hướng dẫn phụ huynh School tour, KTX;

- Lên kế hoạch và báo cáo tình hình thực hiện KPI cá nhân cho Trưởng bộ phận;

- Thực hiện các công việc liên quan đến tuyển sinh khác như thu hồ sơ học sinh, tổ chức công tác đánh giá đầu vào, in ấn photo tài liệu tuyển sinh;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên;

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính

- Nam/Nữ.

Độ tuổi

- Từ 23 tuổi trở lên.

Học vấn/ Trình độ đào tạo

- Trình độ cao đẳng trở lên.

Kinh nghiệm/ Thời gian công tác

- Có kinh nghiệm làm việc 01 năm ở vị trí tương đương.

Được Hưởng Những Gì

Lương cứng là 8-10tr+hoa hồng

Chính sách phúc lợi

Bảo hiểm

Đào tạo

Lộ trình thăng tiến & tăng lương

=> Theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

