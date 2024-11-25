Tuyển Quản lý giáo dục Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Quản lý giáo dục Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Quản lý giáo dục

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý giáo dục Tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 500

- 502 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Quản lý giáo dục Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Thực hiện công tác Quản lý học sinh
- Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống, phổ biến pháp luật cho học sinh.
- Thực hiện các công tác liên quan đến quản lý, theo dõi nề nếp học sinh, xử lý vi phạm nội quy nhà trường trong quá trình học.
- Tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động ngoại khóa.
- Thực hiện chế độ - chính sách, thi đua - khen thưởng và kỷ luật học sinh.
- Kiểm tra, theo dõi và báo cáo công tác chủ nhiệm lớp.
- Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ học sinh.
- Giải đáp thắc mắc của phụ huynh học sinh; là cầu nối giữa phụ huynh với nhà trường.
2. Thực hiện công tác tuyển sinh
- Chuẩn bị các hồ sơ phục vụ tuyển sinh; thực hiện công tác hướng nghiệp, tuyển sinh tại các trường, địa phương trong và ngoài thành phố.
- Hỗ trợ người học thực hiện các hồ sơ tuyển sinh; kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ thí sinh; quản lý phần mềm tuyển sinh.
- Thực hiện công tác truyền thông, quảng bá tuyển sinh các chương trình đào tạo tại Trường.
- Tham mưu phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các ngày hội tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo đơn vị.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, nhóm ngành: Luật, Khoa học giáo dục, Kế toán, Quản trị - Quản lý, Kỹ thuật, Công nghệ kỹ thuật.
- Có năng lực sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Có lý lịch rõ ràng.
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định hiện hành và quy chế của Trường.
- Được đóng bảo hiểm theo quy định hiện hành.
- Được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 500-502 Huỳnh Tấn Phát - Phường Bình Thuận - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

