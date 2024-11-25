Tuyển Quản lý giáo dục Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 500 - 502 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Quận 7

1. Thực hiện công tác Quản lý học sinh

- Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống, phổ biến pháp luật cho học sinh.

- Thực hiện các công tác liên quan đến quản lý, theo dõi nề nếp học sinh, xử lý vi phạm nội quy nhà trường trong quá trình học.

- Tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động ngoại khóa.

- Thực hiện chế độ - chính sách, thi đua - khen thưởng và kỷ luật học sinh.

- Kiểm tra, theo dõi và báo cáo công tác chủ nhiệm lớp.

- Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ học sinh.

- Giải đáp thắc mắc của phụ huynh học sinh; là cầu nối giữa phụ huynh với nhà trường.

2. Thực hiện công tác tuyển sinh

- Chuẩn bị các hồ sơ phục vụ tuyển sinh; thực hiện công tác hướng nghiệp, tuyển sinh tại các trường, địa phương trong và ngoài thành phố.

- Hỗ trợ người học thực hiện các hồ sơ tuyển sinh; kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ thí sinh; quản lý phần mềm tuyển sinh.

- Thực hiện công tác truyền thông, quảng bá tuyển sinh các chương trình đào tạo tại Trường.

- Tham mưu phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các ngày hội tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo đơn vị.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, nhóm ngành: Luật, Khoa học giáo dục, Kế toán, Quản trị - Quản lý, Kỹ thuật, Công nghệ kỹ thuật.

- Có năng lực sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định hiện hành và quy chế của Trường.

- Được đóng bảo hiểm theo quy định hiện hành.

- Được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

