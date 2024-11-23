Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công ty TNHH M.A.P làm việc tại Hải Phòng thu nhập 5 - 10 Triệu

Công ty TNHH M.A.P
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Kỹ thuật sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Công ty TNHH M.A.P

Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 54D Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Vận hành máy in bạt, decal, in nhanh.
Bảo dưỡng, bảo trì máy in phun khổ lớn.
Gia công sản xuất sau in.
Chưa biết sẽ được đào tạo.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi 20 – 35 tuổi.
Tốt nghiệp từ trung cấp
Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, thái độ làm việc hợp tác.
Có trách nhiệm cao, đảm bảo tiến độ công việc.
Có tinh thần cầu tiến trong công việc, hòa đồng, chịu khó chia sẻ và học hỏi.

Tại Công ty TNHH M.A.P Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo 7-10tr tùy theo năng lực thực tế.
Hưởng các chế độ thưởng lễ tết, du lịch hằng năm...
Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.
Được cử đi học nâng cao kỹ năng hàng năm
Thăng cấp bậc theo năng lực và thành tích
Môi trường làm việc năng động, hiện đại và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH M.A.P

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 54D Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

