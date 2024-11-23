Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Kỹ thuật sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Tổ 1 – KDC Phương Lung – Đường Mạc Đăng Doanh – Phường Hưng Đạo, Dương Kinh, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Theo dõi, kiểm tra, hỗ trợ quá trình vận hành dây chuyền máy móc, thiết bị.
- Đảm bảo vấn đề kỹ thuật, thiết bị, thao tác vận hành được xử lý.... trong suốt quá trình sản xuất
- Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu suất lao động, hiệu suất hoạt động máy móc,
- Công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng Trung cấp, Cao đẳng trở lên ngành kỹ thuật, điện tự động
- Có kinh nghiệm vận hành máy móc thiết bị.
- Siêng năng, ham học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện;
- Trợ cấp ăn trưa;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của Luật lao động Việt Nam;
- Mức lương: Thỏa thuận
- Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hoàn thành kế hoạch kinh doanh (nếu có)
- Nghỉ phép, du lịch hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 1 Phường Hưng Đạo - quận Dương Kinh - TP Hải Phòng

