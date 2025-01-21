Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
- Bắc Ninh: Khu công nghiệp Yên Phong –Xã Long Châu – Huyện Yên Phong – Tỉnh Bắc Ninh., Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Mô tả công việc:
• Nhận file thiết kế khuôn, jig, chi tiết máy từ bộ phận thiết kế, kiểm tra độ chính xác, tính phù hợp của các
thiết kế và thực hiện đề xuất/ điều chỉnh nếu cần thiết;
• Trên cơ sở thiết kế tiến hành bóc tách vật tư, linh kiện và thực hiện lập trình chương trình gia công CNC
trên các phần mềm chuyên dụng;
• Trực tiếp setup, vận hành máy & theo dõi quá trình máy chạy, điều chỉnh chương trình ngay khi phát hiện
sự cố, đảm bảo quá trình vận hành máy an toàn và chính xác, thời gian gia công tối ưu;
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện tử, Cơ khí chế tạo, Công nghệ kĩ thuật cơ khí,...và các chuyên ngành có liên quan;
- Đọc hiểu bản vẽ cơ khí;
- Sử dụng thành thạo phần mềm lập trình: Mastercam, Siemens NX, phần mềm thiết kế: autocad 2D, 3D, Solidworks, …
Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
