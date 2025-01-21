Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mô tả công việc:

• Nhận file thiết kế khuôn, jig, chi tiết máy từ bộ phận thiết kế, kiểm tra độ chính xác, tính phù hợp của các

thiết kế và thực hiện đề xuất/ điều chỉnh nếu cần thiết;

• Trên cơ sở thiết kế tiến hành bóc tách vật tư, linh kiện và thực hiện lập trình chương trình gia công CNC

trên các phần mềm chuyên dụng;

• Trực tiếp setup, vận hành máy & theo dõi quá trình máy chạy, điều chỉnh chương trình ngay khi phát hiện

sự cố, đảm bảo quá trình vận hành máy an toàn và chính xác, thời gian gia công tối ưu;

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.