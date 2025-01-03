Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam
Mức lương
400 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 400 - 500 USD
1. Lập quy trình lấy mẫu, vận hành cho hệ thống máy phân tích
2. Chịu trách nhiệm kiểm soát, duy trì vận hành và hiệu chuẩn hệ thống máy phân tích; kiểm soát chất lượng của các sản phẩm trong quá trình chạy thử và vận hành nhà máy
3. Vệ sinh, quản lý khu vực thiết bị được giao
4. Lập báo cáo hàng ngày, báo cáo tháng theo yêu cầu cấp trên
5. Tham gia đào tạo, huấn luyện
6. Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn khi có yêu cầu
Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật: Điện, Hóa
2. Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm vận hành máy phân tích
3. Ưu tiên Tiếng Anh khá
*QUYỀN LỢI
- Thu nhập hẫn dẫn. Tham gia đủ BHXH, BHTN, BHYT theo luật quy định.
- Thưởng 3-4 tháng lương/năm
- Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên
Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
