Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 500 USD

1. Lập quy trình lấy mẫu, vận hành cho hệ thống máy phân tích

2. Chịu trách nhiệm kiểm soát, duy trì vận hành và hiệu chuẩn hệ thống máy phân tích; kiểm soát chất lượng của các sản phẩm trong quá trình chạy thử và vận hành nhà máy

3. Vệ sinh, quản lý khu vực thiết bị được giao

4. Lập báo cáo hàng ngày, báo cáo tháng theo yêu cầu cấp trên

5. Tham gia đào tạo, huấn luyện

6. Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn khi có yêu cầu