Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: Phân Khu Công Nghiệp Sài Gòn Dung Quất, xã Bình Thạnh, Bình Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tham gia vận hành máy móc thiết bị, Bàn điều khiển trong ngành sản xuất Viên nén Gỗ trong nhà máy. Kiểm tra, giám sát hoạt động của các thiết bị, máy móc, đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả. Thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ theo kế hoạch. Kiểm tra hàng ngày để phát hiện mối nguy của MMTB Phân tích, xử lý sự cố, khắc phục hư hỏng thiết bị, máy móc. Ghi chép, báo cáo tình trạng hoạt động của thiết bị, máy móc. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3 năm kinh nghiệm. Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Cơ khí, Cơ khí chế tạo máy, bảo trì, Cơ điện, Kỹ thuật điện hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức cơ bản về cơ khí, cơ điện, kỹ thuật điện. Có khả năng sử dụng các dụng cụ, thiết bị chuyên ngành. Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật. Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. (Thu nhập cao, được phụ cấp Cơm,...Thưởng lễ tết, các phúc lợi khác như: sinh nhật, quà tết thiếu nhi / trung thu cho con của nhân viên, hiếu hỷ, phép năm, khám sức khỏe định kỳ...) Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.