Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi: thôn Canh Thành, xã Canh Hòa, Vân Canh, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tham gia vận hành máy móc thiết bị trong ngành sản xuất Viên nén Gỗ trong nhà máy: Bàn điều khiển/Lò sấy/ Máy nghiền/ Máy ép viên/Máy Băm dăm gỗ.
Kiểm tra hàng ngày, giám sát hoạt động của các máy móc thiết bị hàng giờ để phát hiện mối nguy và đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả.
Thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ.
Kiểm tra hàng ngày để phát hiện mối nguy của MMTB
Phân tích, xử lý sự cố, khắc phục hư hỏng thiết bị, máy móc.
Ghi chép, báo cáo tình trạng hoạt động của thiết bị, máy móc.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên.
Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Cơ khí, Cơ khí chế tạo máy, bảo trì, Cơ điện, Kỹ thuật điện
Nắm vững kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động của MMTB.
Có khả năng sử dụng các dụng cụ, thiết bị chuyên ngành.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập đến 15tr/tháng tùy theo năng lực. Phụ cấp cơm, công tác phí,…
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết, lương tháng 13, 14, 15, 16 được thưởng các dịp nghỉ Lễ,...
Được chính sách phúc lợi: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ, thưởng các ngày Lễ trong năm, Quốc tế thiếu nhi và tết trung thu cho con,....
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép (14 ngày phép trong năm), nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất

Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phân KCN Sài Gòn Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Bình Định.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

