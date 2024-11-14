Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đạt Hoàng Gia làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Bàu Bàng ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường

vận hành xử lý nước thải

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam

Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành (không cần bằng cấp).

Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm

Có thể đi ca 12h/ngày.

Không có kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).

Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đạt Hoàng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 8.000.000 - 13.000.000 tr ca 12h/ngày, hỗ trợ xoay ca + Phụ cấp xăng xe

Được hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật;

Công ty hỗ trợ đóng 100% chi phí bảo hiểm;

Hỗ trợ xăng xe, nhà ở, nếu nhà xa công trình;

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty;

Cấp phát đồng phục miễn phí.

Có 12 phép năm, lương tháng 13+, xét tăng lương 6 tháng/lần;

Du lịch mỗi năm. (Không du lịch sẽ có 1 khoản phụ cấp bù)

