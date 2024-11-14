Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đạt Hoàng Gia làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đạt Hoàng Gia
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Bàu Bàng ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
vận hành xử lý nước thải
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành (không cần bằng cấp).
Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm
Có thể đi ca 12h/ngày.
Không có kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).
Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đạt Hoàng Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cứng: 8.000.000 - 13.000.000 tr ca 12h/ngày, hỗ trợ xoay ca + Phụ cấp xăng xe
Được hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật;
Công ty hỗ trợ đóng 100% chi phí bảo hiểm;
Hỗ trợ xăng xe, nhà ở, nếu nhà xa công trình;
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty;
Cấp phát đồng phục miễn phí.
Có 12 phép năm, lương tháng 13+, xét tăng lương 6 tháng/lần;
Du lịch mỗi năm. (Không du lịch sẽ có 1 khoản phụ cấp bù)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đạt Hoàng Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
