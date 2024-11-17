Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5 Khối E, Tòa nhà Cộng Hòa Garden, Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh., Tân Bình

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Data khách hàng 100% công ty cung cấp sẵn.

Liên hệ với khách hàng qua điện thoại để hỗ trợ, thuyết phục khách thanh toán khoản vay quá hạn.

Thực hiện báo cáo định kỳ (Ngày/ tuần/ tháng) với quản lý trực tiếp.

Thời gian làm việc: 8h00 AM - 17h00 PM (Nghỉ trưa 1 tiếng) (Làm 6 ngày/tuần).

Địa điểm làm việc: Tầng 7, Lô E, Tòa nhà Cộng Hòa Garden, P.12, Quận Tân Bình.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 18 - 36 tuổi.

Kinh nghiệm từ 03 tháng trở lên (CSKH, sale, telesale, tư vấn, bán hàng, tài chính...)

Chăm chỉ, chịu khó, chịu được áp lực cao trong công việc.

Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10tr - 20tr vnđ/tháng (Lương cứng + bonus)

Lương cứng: 7.200.000 vnđ/tháng

Nhận 100% lương từ tháng đầu tiên làm việc.

Được training trong vòng 4 ngày (có chấm công và tính lương đào tạo).

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật Lao động quy định.

Hưởng các chế độ khác tại Công ty: lương tháng 13; phép năm; thưởng Lễ, Tết; tham gia teambuilding; du lịch hằng năm...

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đầy nhiệt huyết.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY

