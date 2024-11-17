Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 95 Triệu

Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 95 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

Mức lương
9 - 95 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 9 - 95 Triệu

Nhập thông tin từ dữ liệu cung cấp lên hệ thống khách hàng chỉ định;
Kiểm tra tài liệu tiếng Nhật theo yêu cầu và báo cáo khách hàng;
Xử lý và gia công dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng;
Báo cáo tiến độ công việc cho quản lý trực tiếp;

Với Mức Lương 9 - 95 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Tiếng Nhật N2 (có chứng chỉ JLPT)
Chăm chỉ, cẩn thận, có thể làm việc gắn bó lâu dài;
Thao tác máy tính nhanh nhẹn;
Làm việc được ngày Lễ, Tết âm lịch Việt Nam;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương bao gồm:
+ Lương cơ bản: 5.050.000 VNĐ/tháng
+ Phụ cấp tiếng Nhật JLPT N2: 2.000.000 VNĐ/tháng
+ Thưởng hiệu suất công việc: 2.000.000 VNĐ/tháng (theo chính sách của Dự án)
Hưởng lương tháng 13 theo quy định Công ty;
Review lương hàng năm theo năng lực;
Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo Luật Lao động Việt Nam;
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và hưởng chế độ 14 ngày phép/ năm theo quy định Công ty;
Tham gia Công đoàn hưởng các chế độ ngày Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi,...
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;
Được trang bị máy tính phục vụ công việc;
Cơ hội được thăng tiến lên các vị trí cao hơn;
Cơ hội được đào tạo nâng cao tại Nhật Bản;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

