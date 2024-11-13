Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty TNHH Horus Productions
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CT2
- D VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Hiểu rõ nhu cầu và chiến lược của công ty, lưu trữ tài nguyên, source để sản xuất video quảng cáo, thường xuyên biết cách tối ưu hóa nội dung video.
Thích tìm hiểu Youtube, liên tục cập nhật các tin tức hot, hiểu rõ toàn bộ quy trình sản xuất video ngắn
Có khả năng tự lập kế hoạch và chỉnh sửa video ngắn.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng phần mềm Adobe Premiere/After Effect
Có tư duy thẩm mỹ, bố cục, màu sắc, font chữ, phong cách phù hợp với ngành Game Mobile.
Yêu thích Game Mobile nhất là các thể loại Game bắn súng.
Ham học hỏi, có kỷ luật, sáng tạo, nỗ lực trong công việc
Tại Công ty TNHH Horus Productions Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng: Thưởng sáng tạo, ngày lễ tết, tháng lương thứ 13,...
Review năng lực định kỳ 6 tháng/ lần
Môi trường làm việc vô cùng thoải mái, sáng tạo, năng động
Du lịch, nghỉ mát, team building,... 2-3 lần/năm
Công ty thường xuyên có các hạng mục edit video tranh giải.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Horus Productions
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
