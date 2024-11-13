Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT2 - D VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hiểu rõ nhu cầu và chiến lược của công ty, lưu trữ tài nguyên, source để sản xuất video quảng cáo, thường xuyên biết cách tối ưu hóa nội dung video.

Thích tìm hiểu Youtube, liên tục cập nhật các tin tức hot, hiểu rõ toàn bộ quy trình sản xuất video ngắn

Có khả năng tự lập kế hoạch và chỉnh sửa video ngắn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng phần mềm Adobe Premiere/After Effect

Có tư duy thẩm mỹ, bố cục, màu sắc, font chữ, phong cách phù hợp với ngành Game Mobile.

Yêu thích Game Mobile nhất là các thể loại Game bắn súng.

Ham học hỏi, có kỷ luật, sáng tạo, nỗ lực trong công việc

Tại Công ty TNHH Horus Productions Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng: Thưởng sáng tạo, ngày lễ tết, tháng lương thứ 13,...

Review năng lực định kỳ 6 tháng/ lần

Môi trường làm việc vô cùng thoải mái, sáng tạo, năng động

Du lịch, nghỉ mát, team building,... 2-3 lần/năm

Công ty thường xuyên có các hạng mục edit video tranh giải.

