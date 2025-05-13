Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh ...và 10 địa điểm khác, Quận 9
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Bán các sản phẩm: thịt heo ăn chay thương hiệu BAF và các sản phẩm chế biến: chả giò, chả lụa, pate, xúc xích,....) vào các kênh thị trường theo sự phân công
Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển hệ thống khách hàng mới trong khu vực phụ trách;
Xử lí phản hồi thông tin từ khách hàng và thị trường;
Đàm phán, đề xuất các chương trình khuyến mại cho khách hàng trực tiếp phụ trách;
Theo dõi xuất, nhập, tồn, phân tích, đánh giá và kiểm soát lượng hàng tồn, hàng nhập theo tuần tháng;
Tìm hiểu thông tin đối thủ cạnh tranh (giá cả, chính sách, chương trình...);
Phụ trách các thủ tục liên quan đến đơn hàng, hợp đồng và theo dõi cho đến lúc đơn hàng được giao, kịp thời thông báo cho khách hàng nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra ngoài dự kiến;
Thực hiện những nhiệm vụ khác được giao bởi Cấp quản lý trực tiếp;
Phối hợp các chiến dịch marketing với các hoạt động bán hàng.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tự tin và năng động;
Có kinh nghiệm bán hàng kênh B2B ít nhất 1 năm;
Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, tăng lương hàng năm...
Chế độ thưởng lương tháng 13.
Các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách Công ty.
