Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MINH SANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 82 , Đường 102 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp cận và phát triển khách hàng mới, mở rộng thị trường.

- Xây dựng mối quan hệ và chăm sóc khách hàng.

- Khai thác bán hàng gia tăng doanh số bán hàng.

- Phục vụ khách hàng theo đơn hàng đảm bảo sự hài lòng.

- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh cá nhân.

- Báo cáo hiệu quả công việc định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế, và các ngành liên quan.

- Tiếng Anh: làm việc, giao tiếp được bằng tiếng Anh.

- Kỹ năng: Giao tiếp, truyền đạt dễ hiểu, phân tích thông tin và xử lý bán hàng.

- Thái độ: Có tinh thần học hỏi, nỗ lực mạnh mẽ quyết liệt với mục tiêu, trung thực, vui vẻ.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MINH SANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thu nhập ổn định + hoa hồng không giới hạn xứng đáng với năng lượng và hiệu suất làm việc (Thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn).

- Có cơ hội thăng tiến theo kết quả làm việc.

- Được đào tạo hướng dẫn khi nhận việc.

- Thưởng Lễ, Tết xứng đáng.

- Du lịch hàng năm.

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MINH SANG

