Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MINH SANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MINH SANG
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MINH SANG

Phát triển thị trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MINH SANG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 82 , Đường 102 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp cận và phát triển khách hàng mới, mở rộng thị trường.
- Xây dựng mối quan hệ và chăm sóc khách hàng.
- Khai thác bán hàng gia tăng doanh số bán hàng.
- Phục vụ khách hàng theo đơn hàng đảm bảo sự hài lòng.
- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh cá nhân.
- Báo cáo hiệu quả công việc định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế, và các ngành liên quan.
- Tiếng Anh: làm việc, giao tiếp được bằng tiếng Anh.
- Kỹ năng: Giao tiếp, truyền đạt dễ hiểu, phân tích thông tin và xử lý bán hàng.
- Thái độ: Có tinh thần học hỏi, nỗ lực mạnh mẽ quyết liệt với mục tiêu, trung thực, vui vẻ.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MINH SANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thu nhập ổn định + hoa hồng không giới hạn xứng đáng với năng lượng và hiệu suất làm việc (Thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn).
- Có cơ hội thăng tiến theo kết quả làm việc.
- Được đào tạo hướng dẫn khi nhận việc.
- Thưởng Lễ, Tết xứng đáng.
- Du lịch hàng năm.
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MINH SANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MINH SANG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MINH SANG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 82 đường số 102 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

