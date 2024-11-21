Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Biên phiên dịch

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định: KCN Bảo Minh, Vụ Bản

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phiên dịch tiếng Trung - Việt và ngược lại trong các cuộc họp, đàm phán, hội thảo của Công ty;
Biên dịch các tài liệu kỹ thuật, hợp đồng, báo cáo;
Liên hệ trao đổi và làm việc với Chủ đầu tư/Đối tác của Công ty;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Trung hoặc có chứng chỉ tiếng Trung HSK5 trở lên;
Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn;
Có kinh nghiệm 2 năm tại vị trí tương đương;
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt;
Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực xây dựng là một lợi thế;
Cẩn thận, nhiệt tình, trung thực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12-15 triệu đồng (hoặc cao hơn tuỳ theo năng lực và theo thoả thuận);
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện;
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng;
Nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng hưởng lương, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật;
Thưởng các dịp Lễ Tết, thưởng cuối năm, thưởng theo hiệu quả công việc;
Các chế độ phúc lợi khác như du lịch hằng năm, teambuilding, quà tặng kết hôn,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô NP01 – NP2 – 10 MBQH Trung tâm thương mại Đại Siêu thị Big C, Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

