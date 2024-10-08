Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH WOONYOUNG VINA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 28 Triệu

Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH WOONYOUNG VINA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 28 Triệu

CÔNG TY TNHH WOONYOUNG VINA
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH WOONYOUNG VINA

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH WOONYOUNG VINA

Mức lương
20 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Lô CN3.4, Khu Công Nghiệp Sạch, Xã Xuân Trúc, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Ân Thi

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 20 - 28 Triệu

Phiên dịch trong các cuộc họp:
Tham gia phiên dịch trực tiếp trong các cuộc họp, đàm phán giữa nhân sự Việt Nam và đối tác Hàn Quốc, hoặc các phòng ban trong công ty. Phiên dịch cho các cuộc trao đổi giữa các phòng ban với Giám đốc, quản lý người Hàn Quốc.
Tham gia phiên dịch trực tiếp trong các cuộc họp, đàm phán giữa nhân sự Việt Nam và đối tác Hàn Quốc, hoặc các phòng ban trong công ty.
Phiên dịch cho các cuộc trao đổi giữa các phòng ban với Giám đốc, quản lý người Hàn Quốc.
 Dịch tài liệu:
Dịch tài liệu:
Dịch các văn bản, tài liệu, email từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại (hợp đồng, tài liệu hành chính, kế toán, báo cáo tài chính, hướng dẫn sản xuất, quy trình làm việc, vv). Hỗ trợ dịch các tài liệu liên quan đến kỹ thuật sản xuất.
Dịch các văn bản, tài liệu, email từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại (hợp đồng, tài liệu hành chính, kế toán, báo cáo tài chính, hướng dẫn sản xuất, quy trình làm việc, vv).
Hỗ trợ dịch các tài liệu liên quan đến kỹ thuật sản xuất.
 Hỗ trợ quản lý sản xuất:
Hỗ trợ quản lý sản xuất:
Hỗ trợ quản lý người Hàn Quốc trong việc trao đổi thông tin, điều hành công việc hàng ngày tại nhà máy. Phiên dịch trong các buổi đào tạo nhân viên về quy trình và công nghệ sản xuất.
Hỗ trợ quản lý người Hàn Quốc trong việc trao đổi thông tin, điều hành công việc hàng ngày tại nhà máy.
Phiên dịch trong các buổi đào tạo nhân viên về quy trình và công nghệ sản xuất.
 Liên hệ với các cơ quan:
Liên hệ với các cơ quan:
Hỗ trợ liên hệ và trao đổi với các cơ quan, đối tác Hàn Quốc liên quan đến các thủ tục hành chính hoặc công việc sản xuất.
 Công tác ngoại giao:
Công tác ngoại giao:
Hỗ trợ các đoàn khách, đối tác Hàn Quốc khi đến thăm và làm việc tại công ty. Đóng vai trò cầu nối văn hóa giữa hai bên, đảm bảo hiểu biết và hợp tác hiệu quả.
Hỗ trợ các đoàn khách, đối tác Hàn Quốc khi đến thăm và làm việc tại công ty.
Đóng vai trò cầu nối văn hóa giữa hai bên, đảm bảo hiểu biết và hợp tác hiệu quả.
 Các công việc khác:
Các công việc khác:
Điều hành công việc các phòng ban theo phân công của cấp trên. Thực hiện các công việc hành chính nhân sự, kế toán khác theo yêu cầu của cấp trên.
Điều hành công việc các phòng ban theo phân công của cấp trên.
Thực hiện các công việc hành chính nhân sự, kế toán khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân bằng đại học chuyên ngành Tiếng Hàn, Kinh Tế,... Thành thạo tiếng Hàn (nghe, nói, đọc, viết) tương đương TOPIK 5 trở lên. Có khả năng hiểu và dịch thuật chính xác các thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến sản xuất. Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phiên dịch tiếng Hàn, ưu tiên có kinh nghiệm trong môi trường sản xuất, có kinh nghiệm làm 1 trong số các lĩnh vực hành chính, nhân sự, quản lý hoặc kế toán. Kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt trong việc truyền đạt thông tin chính xác giữa các bên. Có khả năng làm việc dưới áp lực và sắp xếp công việc hiệu quả. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint). Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất có vốn đầu tư Hàn Quốc. Hiểu biết về văn hóa và cách làm việc của người Hàn Quốc.
Cử nhân bằng đại học chuyên ngành Tiếng Hàn, Kinh Tế,...
Thành thạo tiếng Hàn (nghe, nói, đọc, viết) tương đương TOPIK 5 trở lên.
Có khả năng hiểu và dịch thuật chính xác các thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến sản xuất.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phiên dịch tiếng Hàn, ưu tiên có kinh nghiệm trong môi trường sản xuất, có kinh nghiệm làm 1 trong số các lĩnh vực hành chính, nhân sự, quản lý hoặc kế toán.
Kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt trong việc truyền đạt thông tin chính xác giữa các bên.
Có khả năng làm việc dưới áp lực và sắp xếp công việc hiệu quả.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất có vốn đầu tư Hàn Quốc.
Hiểu biết về văn hóa và cách làm việc của người Hàn Quốc.

Tại CÔNG TY TNHH WOONYOUNG VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN, lương tháng 13, thưởng Tết
- Chế độ hiếu, hỷ, ốm đau...
- Được tham gia các khóa đào tạo do công ty hỗ trợ chi phí...
- Môi trường làm việc năng động, hòa đồng thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WOONYOUNG VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WOONYOUNG VINA

CÔNG TY TNHH WOONYOUNG VINA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN3.4, Khu Công Nghiệp Sạch, Xã Xuân Trúc, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

