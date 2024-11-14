Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THÉP TÂY ĐÔ làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Lô 45, đường số 2, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Bình Thuỷ

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập và kiểm soát ngân sách vận hành hàng năm, theo dõi việc sử dụng ngân sách để đảm bảo hiệu quả chi phí.

• Phân tích và dự báo dòng tiền ngắn và dài hạn, đảm bảo tính thanh khoản và hiệu quả quản lý dòng tiền cho các hoạt động của công ty.

• Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính trung và dài hạn phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể của công ty.

• Đánh giá, đưa ra đề xuất về các cơ hội đầu tư, phân bổ nguồn lực tài chính tối ưu cho từng dự án, bộ phận, phòng ban.

• Đảm bảo quy trình kế toán và hệ thống sổ sách kế toán vận hành đúng chuẩn mực, tuân thủ quy định về thuế, chế độ báo cáo tài chính.

• Thực hiện lập hồ sơ và các thủ tục vay vốn đối với Ngân hàng. .

• Lập kế hoạch cân đối nguồn vốn, vay vốn các ngân hàng.

• Quản lý hồ sơ và giải ngân vốn vay đối với các ngân hàng.

• Giám sát các khoản giải ngân và khoản trả nợ vay.

• Đề xuất các phương án và các giải pháp vay vốn hiệu quả phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

• Kinh nghiệm: 05 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng.

• Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán.

• Kỹ năng thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu, báo cáo.

• Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra và giám sát thực hiện.

• Thành thao vi tính văn phòng và phần mềm kế toán.

• Tính cách: trung thực, cẩn thận, bảo mật thông tin

• Kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề.

• Khả năng chịu áp lực tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THÉP TÂY ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

• Có mức thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

• Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ.

• Chế độ thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng định kỳ, thưởng theo năng suất và thái độ làm việc.

• Đầy đủ các chế độ Bảo hiểm cho người lao động.

• Cơm trưa buffet.

• Chăm sóc sức khỏe định kỳ.

• Du lịch hàng năm.

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÉP TÂY ĐÔ

