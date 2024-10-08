Tuyển PHP Developer thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện nhiệm vụ do cấp trên phân công theo kế hoạch. Cùng cấp quản lý phân tích và thiết kế các tính năng sản phẩm. Lập trình và kiểm thử dự án phần mềm. Nghiên cứu công nghệ mới, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của công ty. Thực hiện bảo trì và nâng cấp các sản phẩm dịch vụ của công ty. Phối hợp với đồng nghiệp trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Thực hiện nhiệm vụ do cấp trên phân công theo kế hoạch.

Cùng cấp quản lý phân tích và thiết kế các tính năng sản phẩm.

Lập trình và kiểm thử dự án phần mềm.

Nghiên cứu công nghệ mới, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của công ty.

Thực hiện bảo trì và nâng cấp các sản phẩm dịch vụ của công ty.

Phối hợp với đồng nghiệp trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm PHP Có kinh nghiệm CakePHP và laravel Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc các bằng liên quan chuyên ngành lập trình

Có từ 3 năm kinh nghiệm PHP

Có kinh nghiệm CakePHP và laravel

Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc các bằng liên quan chuyên ngành lập trình

Tại TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội, phép năm theo quy định Nghĩ lễ, Tết theo quy định Du lịch công ty, company event.

Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội, phép năm theo quy định

Nghĩ lễ, Tết theo quy định

Du lịch công ty, company event.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin