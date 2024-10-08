Tuyển PHP Developer thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện nhiệm vụ do cấp trên phân công theo kế hoạch. Cùng cấp quản lý phân tích và thiết kế các tính năng sản phẩm. Lập trình và kiểm thử dự án phần mềm. Nghiên cứu công nghệ mới, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của công ty. Thực hiện bảo trì và nâng cấp các sản phẩm dịch vụ của công ty. Phối hợp với đồng nghiệp trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm PHP Có kinh nghiệm CakePHP và laravel Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc các bằng liên quan chuyên ngành lập trình
Tại TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội, phép năm theo quy định Nghĩ lễ, Tết theo quy định Du lịch công ty, company event.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

