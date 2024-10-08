Tuyển PHP Developer thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Thực hiện nhiệm vụ do cấp trên phân công theo kế hoạch.
Cùng cấp quản lý phân tích và thiết kế các tính năng sản phẩm.
Lập trình và kiểm thử dự án phần mềm.
Nghiên cứu công nghệ mới, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của công ty.
Thực hiện bảo trì và nâng cấp các sản phẩm dịch vụ của công ty.
Phối hợp với đồng nghiệp trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3 năm kinh nghiệm PHP
Có kinh nghiệm CakePHP và laravel
Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc các bằng liên quan chuyên ngành lập trình
Tại TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội, phép năm theo quy định
Nghĩ lễ, Tết theo quy định
Du lịch công ty, company event.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TALENTBASE VIETNAM COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
