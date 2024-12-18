Tuyển Phục vụ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ISMART - THE DAUN RESTAURANT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ISMART - THE DAUN RESTAURANT
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ISMART - THE DAUN RESTAURANT

Phục vụ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ISMART - THE DAUN RESTAURANT

Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 48 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Gặp mặt và chào đón khách hàng khi nhập cửa.
Hướng dẫn khách hàng vào bàn ngồi và giới thiệu thực đơn.
Đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng, như gọi món, làm mới nước uống hay mang thêm gia vị.
Phục vụ các món ăn và đồ uống theo yêu cầu của khách hàng trong khoảng thời gian hợp lý.
Kiểm tra lại hoá đơn trước khi thanh toán để xác minh tính chính xác.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhà hàng tuyển phục vụ làm part-time, full-time hoặc thời vụ dịp Tết 2025. Các bạn vui lòng liên hệ qua Zalo để trao đổi chi tiết.
Nữ, tuổi 18-27
Giao tiếp tiếng Anh khá (95% khách là người nước ngoài)
Part-time: Ca 1: 12-17h; Ca 2: 17-22h (Có thể sắp xếp linh hoạt cho sinh viên)
Full-time: 12h - 22h
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, lễ phép
Thời gian làm việc: bắt đầu từ Tháng 01/2025
Ưu tiên các bạn quê ở TP.HCM

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ISMART - THE DAUN RESTAURANT Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội tốt để rèn luyện tiếng Anh
Môi trường kinh doanh năng động, chuyên nghiệp
Hỗ trợ cơm và đồng phục
Tiền lương lễ Tết x 2

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ISMART - THE DAUN RESTAURANT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ISMART - THE DAUN RESTAURANT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ISMART - THE DAUN RESTAURANT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

