Tuyển Phục vụ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ISMART - THE DAUN RESTAURANT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 48 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Gặp mặt và chào đón khách hàng khi nhập cửa.

Hướng dẫn khách hàng vào bàn ngồi và giới thiệu thực đơn.

Đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng, như gọi món, làm mới nước uống hay mang thêm gia vị.

Phục vụ các món ăn và đồ uống theo yêu cầu của khách hàng trong khoảng thời gian hợp lý.

Kiểm tra lại hoá đơn trước khi thanh toán để xác minh tính chính xác.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhà hàng tuyển phục vụ làm part-time, full-time hoặc thời vụ dịp Tết 2025. Các bạn vui lòng liên hệ qua Zalo để trao đổi chi tiết.

Nữ, tuổi 18-27

Giao tiếp tiếng Anh khá (95% khách là người nước ngoài)

Part-time: Ca 1: 12-17h; Ca 2: 17-22h (Có thể sắp xếp linh hoạt cho sinh viên)

Full-time: 12h - 22h

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, lễ phép

Thời gian làm việc: bắt đầu từ Tháng 01/2025

Ưu tiên các bạn quê ở TP.HCM

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ISMART - THE DAUN RESTAURANT Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội tốt để rèn luyện tiếng Anh

Môi trường kinh doanh năng động, chuyên nghiệp

Hỗ trợ cơm và đồng phục

Tiền lương lễ Tết x 2

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ISMART - THE DAUN RESTAURANT

