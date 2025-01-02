Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Nnb Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Công Ty TNHH Nnb Town
- Hồ Chí Minh:
- 24 Bình Giã, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- 327 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- 42 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- 90 Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
- 350 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
- 703 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Tư vấn món cho khách hàng
Chuẩn bị trước các nguyên vật liệu
Làm món cho khách
Dọn dẹp vệ sinh khu vực cửa hàng
Các công việc khác theo phân công của Quản
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 18 - 32 tuổi
Chủ động, thích ứng tốt
Yêu thích ngành dịch vụ là một lợi thế
Ưu tiên đã có kinh nghiệm từng làm việc F&B. Các bạn sẽ được trao đổi kĩ hơn khi tới phỏng vấn.
Siêng năng, làm việc đúng giờ.
Tại Công Ty TNHH Nnb Town Thì Được Hưởng Những Gì
Fulltime: 5.800.000 + 2 ngày OFF có lương
Ca sáng: 8h30 - 17h30
Ca chiều: 13h30 - 22h30
Partime: 20.000 - 25.000
Ca 1: 8h30 - 13h30
Ca 2: 13h30 - 17h30
Ca 3: 17h30 - 22h30
HỖ TRỢ XOAY CA CHO CÁC BẠN SINH VIÊN
SĐT/Zalo: 0938611061 (Chị Trăm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nnb Town
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
