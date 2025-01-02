Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Nnb Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 24 Bình Giã, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh - 327 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh - 42 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh - 90 Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh - 350 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh - 703 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Tư vấn món cho khách hàng

Chuẩn bị trước các nguyên vật liệu

Làm món cho khách

Dọn dẹp vệ sinh khu vực cửa hàng

Các công việc khác theo phân công của Quản

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, chịu khó

Tuổi từ 18 - 32 tuổi

Chủ động, thích ứng tốt

Yêu thích ngành dịch vụ là một lợi thế

Ưu tiên đã có kinh nghiệm từng làm việc F&B. Các bạn sẽ được trao đổi kĩ hơn khi tới phỏng vấn.

Siêng năng, làm việc đúng giờ.

Tại Công Ty TNHH Nnb Town Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 5.800.000đ/tháng

Fulltime: 5.800.000 + 2 ngày OFF có lương

Ca sáng: 8h30 - 17h30

Ca chiều: 13h30 - 22h30

Partime: 20.000 - 25.000

Ca 1: 8h30 - 13h30

Ca 2: 13h30 - 17h30

Ca 3: 17h30 - 22h30

HỖ TRỢ XOAY CA CHO CÁC BẠN SINH VIÊN

SĐT/Zalo: 0938611061 (Chị Trăm)

