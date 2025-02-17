Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DVA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DVA
Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- 145 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương., Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 17 Triệu
Lên kế hoạch & sản xuất nội dung sáng tạo cho Facebook, Zalo, TikTok, Website,…
Viết bài PR, kịch bản video, slogan thu hút.
Phối hợp cùng thiết kế, media và marketing để triển khai chiến dịch hiệu quả.
Theo dõi & tối ưu nội dung trên tất cả các kênh truyền thông
Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương (Ưu tiên từng làm trong lĩnh vực thẩm mỹ, nha khoa, chăm sóc sức khỏe, hóa mỹ phẩm).
Khả năng viết lách tốt, bắt trend nhanh, sáng tạo không giới hạn.
Có kiến thức về SEO, social media là một lợi thế.
Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DVA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 10tr-17tr
Thưởng theo hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, công bằng, có cơ hội thăng tiến.
Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lễ,… theo quy định.
Được đào tạo & phát triển kỹ năng thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DVA
