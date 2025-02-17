Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DVA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 145 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương., Thành phố Thủ Dầu Một

Producer (Sản xuất phim)

Lên kế hoạch & sản xuất nội dung sáng tạo cho Facebook, Zalo, TikTok, Website,…

Viết bài PR, kịch bản video, slogan thu hút.

Phối hợp cùng thiết kế, media và marketing để triển khai chiến dịch hiệu quả.

Theo dõi & tối ưu nội dung trên tất cả các kênh truyền thông



Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương (Ưu tiên từng làm trong lĩnh vực thẩm mỹ, nha khoa, chăm sóc sức khỏe, hóa mỹ phẩm).

Khả năng viết lách tốt, bắt trend nhanh, sáng tạo không giới hạn.

Có kiến thức về SEO, social media là một lợi thế.

Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.



Lương từ 10tr-17tr

Thưởng theo hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, công bằng, có cơ hội thăng tiến.

Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lễ,… theo quy định.

Được đào tạo & phát triển kỹ năng thường xuyên.



