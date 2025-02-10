Tuyển Producer (Sản xuất phim) Korea Cosmetics - Hwang Jin làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 137 Nguyễn Du, p. Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương - Dĩ An, Bình Dương - Miền Nam, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện quay và dựng các video phục vụ cho các chiến dịch truyền thông, quảng bá.

Chỉnh sửa video, đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh.

Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Đề xuất ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng nội dung video.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quay dựng video.

1 năm kinh nghiệm

Khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt.

Có kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp và quản lý thời gian tốt.

Tại Korea Cosmetics - Hwang Jin Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, có cơ hội phát triển bản thân.

Được nghỉ trưa 1h30' và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Phụ cấp tiền xăng cho ứng viên ở xa

Địa chỉ làm việc: 137 Đường Nguyễn Du, khu phố Đông Tân, p Dĩ An, Bình Dương

Địa chỉ làm việc:

Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 17h30

Thời gian làm việc:

Thời gian nghỉ trưa: 1 giờ 30 phút (từ 11h30 đến 13h00)

Thời gian nghỉ trưa:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Korea Cosmetics - Hwang Jin

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin