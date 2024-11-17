Tuyển Producer (Sản xuất phim) Cong Ty TNHH Dệt Kim Phong Lan làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Cong Ty TNHH Dệt Kim Phong Lan
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Số 950 tổ 17, Khóm 1, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận
- Sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản video Tiktok/ Reels/ Campaign/ Event/ Livestream. Tham gia và xuất hiện trong các sản phẩm.
- Quản lý chất lượng và biên tập nội dung tất cả các kênh SNS của công ty.
- Chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu.
- Thực hiện các công việc trong trách nhiệm theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có năng khiếu sáng tạo, diễn tốt, thoại tốt, ngoại hình ưa nhìn.
- Kỹ năng làm việc độc lập. Có tính kỷ luật và làm việc có kế hoạch.
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành, diễn xuất hoặc đơn giản bạn tự tin có kỹ năng viết lách từ khá trở lên, voice tốt, và yêu thích lĩnh vực.
- Hoạt ngôn, không ngại xuất hiện trước ống kính.
- Biết sử dụng các phần mềm Edit video là lợi thế.
Tại Cong Ty TNHH Dệt Kim Phong Lan Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương hấp dẫn tùy vào năng lực bản thân.
- Làm việc 8 tiếng/ngày. Nghỉ 4 ngày/ tháng
- Hỗ trợ cơm trưa.
- Các phúc lợi khác: lương tháng 13, BHYT, du lịch hằng năm (sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong Ty TNHH Dệt Kim Phong Lan
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
