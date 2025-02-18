Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN IBP HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IBP HOLDINGS
- Hồ Chí Minh:
- 75 Hồ Hảo Hớn, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Dựng video cho các kênh online như Youtube, Facebook, Tik Tok,... và các video trình chiếu khác từ những công đoạn đầu tiên cho đến sản phẩm hoàn thiện (cắt dựng footages, color grading, effect, music & sound,...).
Sản xuất và quay các video indoor & outdoor (set up ánh sáng, góc quay và theo dõi kỹ thuật suốt quá trình quay để đảm bảo chất lượng hình ảnh).
Phối hợp với các thành viên trong bộ phận marketing để lên ý tưởng cắt dựng, làm màu, hiệu ứng,... cho các chiến dịch truyền thông của công ty.
Cập nhật các xu hướng phổ biến trên mạng xã hội và áp dụng vào các sản phẩm video của công ty.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng video như Premier, After Effect,...
Có kỹ năng tốt về chỉnh sửa, cắt ghép video, color grading, bố cục, xử lý phông xanh, encoding, sản xuất âm thanh,...
Có khả năng thực hiện các motion graphic đơn giản.
Có thẩm mỹ tốt về hình ảnh, đồ hoạ, ánh sáng,...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IBP HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Companytrip
Thưởng hiệu suất
Thưởng doanh thu
Thiết bị văn phòng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IBP HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
