Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN IBP HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 75 Hồ Hảo Hớn, Quận 1, Quận 1

Producer (Sản xuất phim)

Dựng video cho các kênh online như Youtube, Facebook, Tik Tok,... và các video trình chiếu khác từ những công đoạn đầu tiên cho đến sản phẩm hoàn thiện (cắt dựng footages, color grading, effect, music & sound,...).

Sản xuất và quay các video indoor & outdoor (set up ánh sáng, góc quay và theo dõi kỹ thuật suốt quá trình quay để đảm bảo chất lượng hình ảnh).

Phối hợp với các thành viên trong bộ phận marketing để lên ý tưởng cắt dựng, làm màu, hiệu ứng,... cho các chiến dịch truyền thông của công ty.

Cập nhật các xu hướng phổ biến trên mạng xã hội và áp dụng vào các sản phẩm video của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương tự.

Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng video như Premier, After Effect,...

Có kỹ năng tốt về chỉnh sửa, cắt ghép video, color grading, bố cục, xử lý phông xanh, encoding, sản xuất âm thanh,...

Có khả năng thực hiện các motion graphic đơn giản.

Có thẩm mỹ tốt về hình ảnh, đồ hoạ, ánh sáng,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IBP HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh phù hợp với năng lực

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Companytrip

Thưởng hiệu suất

Thưởng doanh thu

Thiết bị văn phòng

