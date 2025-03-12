Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH SUNDAY BASIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH SUNDAY BASIC
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 110 Lê Văn Duyệt, Phường 01,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung trên kênh Facebook, Tiktok, Instagram, Threads theo định hướng của công ty.
Theo dõi xu hướng, bắt trend để sáng tạo nội dung phù hợp.
Lên kế hoạch đăng tải, quản lý lịch đăng bài, đảm bảo tương tác tốt với khách hàng.
Hợp tác với team Marketing để triển khai các chiến dịch truyền thông hiệu quả.
Chăm sóc khách hàng trên các kênh Facebook, Instagram, Tik Tok, Zalo OA.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sáng tạo, nhạy bén với xu hướng của nền tảng.
Có tinh thần trách nhiệm, đúng deadline.
Chăm chỉ, khả năng làm việc dưới cường độ cao.
Kinh nghiệm: 1 năm.
Có laptop cá nhân.
Có tinh thần trách nhiệm, đúng deadline.
Chăm chỉ, khả năng làm việc dưới cường độ cao.
Kinh nghiệm: 1 năm.
Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY TNHH SUNDAY BASIC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu Nhập: 8.000.000 - 9.000.000
Thưởng hiệu suất khi đạt KPI.
Lương tháng 13 hàng năm. Thưởng các dịp Lễ, Tết.Thưởng sinh nhật, kết hôn.
Môi trường làm việc trẻ năng động, thân thiện.
Thưởng KPIs: Theo hiệu suất công việc đạt được
BHXH, BHYT, nghỉ lễ, phép năm,.. theo quy định của nhà nước
Thưởng hiệu suất khi đạt KPI.
Lương tháng 13 hàng năm. Thưởng các dịp Lễ, Tết.Thưởng sinh nhật, kết hôn.
Môi trường làm việc trẻ năng động, thân thiện.
Thưởng KPIs: Theo hiệu suất công việc đạt được
BHXH, BHYT, nghỉ lễ, phép năm,.. theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNDAY BASIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI