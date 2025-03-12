Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH SUNDAY BASIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH SUNDAY BASIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH SUNDAY BASIC
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY TNHH SUNDAY BASIC

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH SUNDAY BASIC

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 110 Lê Văn Duyệt, Phường 01,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung trên kênh Facebook, Tiktok, Instagram, Threads theo định hướng của công ty.
Theo dõi xu hướng, bắt trend để sáng tạo nội dung phù hợp.
Lên kế hoạch đăng tải, quản lý lịch đăng bài, đảm bảo tương tác tốt với khách hàng.
Hợp tác với team Marketing để triển khai các chiến dịch truyền thông hiệu quả.
Chăm sóc khách hàng trên các kênh Facebook, Instagram, Tik Tok, Zalo OA.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sáng tạo, nhạy bén với xu hướng của nền tảng.
Có tinh thần trách nhiệm, đúng deadline.
Chăm chỉ, khả năng làm việc dưới cường độ cao.
Kinh nghiệm: 1 năm.
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH SUNDAY BASIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: 8.000.000 - 9.000.000
Thưởng hiệu suất khi đạt KPI.
Lương tháng 13 hàng năm. Thưởng các dịp Lễ, Tết.Thưởng sinh nhật, kết hôn.
Môi trường làm việc trẻ năng động, thân thiện.
Thưởng KPIs: Theo hiệu suất công việc đạt được
BHXH, BHYT, nghỉ lễ, phép năm,.. theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNDAY BASIC

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SUNDAY BASIC

CÔNG TY TNHH SUNDAY BASIC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 110 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

