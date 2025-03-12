Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH SUNDAY BASIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 110 Lê Văn Duyệt, Phường 01,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung trên kênh Facebook, Tiktok, Instagram, Threads theo định hướng của công ty.

Theo dõi xu hướng, bắt trend để sáng tạo nội dung phù hợp.

Lên kế hoạch đăng tải, quản lý lịch đăng bài, đảm bảo tương tác tốt với khách hàng.

Hợp tác với team Marketing để triển khai các chiến dịch truyền thông hiệu quả.

Chăm sóc khách hàng trên các kênh Facebook, Instagram, Tik Tok, Zalo OA.

Sáng tạo, nhạy bén với xu hướng của nền tảng.

Sáng tạo, nhạy bén với xu hướng của nền tảng.

Có tinh thần trách nhiệm, đúng deadline.

Chăm chỉ, khả năng làm việc dưới cường độ cao.

Kinh nghiệm: 1 năm.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH SUNDAY BASIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: 8.000.000 - 9.000.000

Thưởng hiệu suất khi đạt KPI.

Lương tháng 13 hàng năm. Thưởng các dịp Lễ, Tết.Thưởng sinh nhật, kết hôn.

Môi trường làm việc trẻ năng động, thân thiện.

Thưởng KPIs: Theo hiệu suất công việc đạt được

BHXH, BHYT, nghỉ lễ, phép năm,.. theo quy định của nhà nước

