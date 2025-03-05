Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Wugee làm việc tại Thái Bình thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - 132 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

- Lên ý tưởng, viết kịch bản và phối hợp với các thành viên trong team để tạo ra những video có nội dung hấp dẫn phù hợp với phong cách và chiến lược công ty đang theo đuổi..

- Phối hợp với team design sáng tạo ra hình ảnh hấp dẫn khách hàng và đăng tải lên các mạng xã hội (Facebook, Instagram....)

- Làm các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

- Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung trên nền tảng Tiktok.

- Có khả năng sáng tạo nội dung, nắm bắt nhanh các xu hướng thị trường

- Có khả năng diễn xuất và viết kịch bản dài.

- Có kỹ năng quay dựng video và thành thạo Capcut.

- Tinh thần làm việc nhóm, sẵn sàng phối hợp với các bộ phận khác.

-Vui vẻ, hoà đồng, năng động...

Tại Công ty TNHH Wugee Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cố định: 8 triệu VNĐ/tháng (có thể thương lượng theo trình độ)

- Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo.

- Cơ hội phát triển kỹ năng và thăng tiến trong công việc.

-Được đóng BHXH, BHYT theo đúng quy định của nhà nước khi trở thành nhân viên chính thức.

- Phụ cấp cơm trưa.

