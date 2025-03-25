Tuyển Project Manager Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 60 Triệu

Mức lương 35 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Duy Tân, cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 35 - 60 Triệu

Tham gia quản lý các dự án Outsource thị trường Global

Quản lý tiến độ dự án, quản lý con người, hỗ trợ tư vấn về technical cho team

Đàm phán với khách hàng

Quản lý dự án để đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ quy định đồng thời đảm bảo rằng công việc được thực hiện đáp ứng các yêu cầu cần thiết và chất lượng đáp ứng chính sách của công ty.

Động viên và phát triển nhóm.

Các nhiệm vụ khác từ Người quản lý.

Với Mức Lương 35 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức & kinh nghiệm về quản lý dự án từ 3 năm

Có kinh nghiệm quản lí team size khoảng 10-30 người

Có kiến thức về Cơ sở dữ liệu và lập trình Có khả năng chịu áp lực công việc, quản lý nhiều dự án, nhiều việc cùng lúc.

Có khả năng lập và trình bày kế hoạch, thực hiện nghiên cứu, làm việc độc lập

Chịu được áp lực cao, năng động, có trách nhiệm và giao tiếp tốt

Kỹ năng tư duy logic và phân tích và giải quyết vấn đề.

Giao tiếp tiếng Anh tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin