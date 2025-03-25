Tuyển Project Manager Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 60 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Mức lương
35 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 19 Duy Tân, cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 35 - 60 Triệu
Tham gia quản lý các dự án Outsource thị trường Global
Quản lý tiến độ dự án, quản lý con người, hỗ trợ tư vấn về technical cho team
Đàm phán với khách hàng
Quản lý dự án để đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ quy định đồng thời đảm bảo rằng công việc được thực hiện đáp ứng các yêu cầu cần thiết và chất lượng đáp ứng chính sách của công ty.
Động viên và phát triển nhóm.
Các nhiệm vụ khác từ Người quản lý.
Với Mức Lương 35 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức & kinh nghiệm về quản lý dự án từ 3 năm
Có kinh nghiệm quản lí team size khoảng 10-30 người
Có kiến thức về Cơ sở dữ liệu và lập trình Có khả năng chịu áp lực công việc, quản lý nhiều dự án, nhiều việc cùng lúc.
Có khả năng lập và trình bày kế hoạch, thực hiện nghiên cứu, làm việc độc lập
Chịu được áp lực cao, năng động, có trách nhiệm và giao tiếp tốt
Kỹ năng tư duy logic và phân tích và giải quyết vấn đề.
Giao tiếp tiếng Anh tốt
Có kinh nghiệm quản lí team size khoảng 10-30 người
Có kiến thức về Cơ sở dữ liệu và lập trình Có khả năng chịu áp lực công việc, quản lý nhiều dự án, nhiều việc cùng lúc.
Có khả năng lập và trình bày kế hoạch, thực hiện nghiên cứu, làm việc độc lập
Chịu được áp lực cao, năng động, có trách nhiệm và giao tiếp tốt
Kỹ năng tư duy logic và phân tích và giải quyết vấn đề.
Giao tiếp tiếng Anh tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI