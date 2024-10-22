Tuyển Project Manager Công ty Cổ phần Appota làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa LE, số 11, ngõ 71 Láng Hạ, Ba Đình, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Adsota: Creative Agency trực thuộc Appota Group - hệ sinh thái giải trí hàng đầu Việt Nam, là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực marketing, chuyên cung cấp các nền tảng quảng cáo với hệ sinh thái vượt trội chuyên biệt bởi sự sáng tạo cho các nhãn hàng.

Adsota: Creative Agency

Hiện tại, Adsota đang tìm kiếm PROJECT MANAGER tài năng để cùng công ty thực hiện các mục tiêu kinh doanh cụ thể:

PROJECT MANAGER

Lập kế hoạch, dự dù chi phí, kiểm soát toàn bộ tiến trình thực hiện của dự án. Điều phối các hoạt động của dự án, giải quyết các vấn đề phát sinh, thay đổi trong quá trình triển khai. Hỗ trợ trao đổi với khách hàng trong quá trình triển khai. Báo cáo và cập nhật dự án với Trưởng phòng.

Lập kế hoạch, dự dù chi phí, kiểm soát toàn bộ tiến trình thực hiện của dự án.

Điều phối các hoạt động của dự án, giải quyết các vấn đề phát sinh, thay đổi trong quá trình triển khai.

Hỗ trợ trao đổi với khách hàng trong quá trình triển khai.

Báo cáo và cập nhật dự án với Trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu từ 6 tháng với vai trò PM. Đã làm trong Agency tối thiểu 01 năm. Thành thạo các phần mềm sử dụng trong quản trị dự án. Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc. Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý điều hành tốt. Kỹ năng phân tích, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt. Kinh nghiệm giám sát dự án. Khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin. Có khả năng làm việc tốt bằng tiếng Anh.

Kinh nghiệm tối thiểu từ 6 tháng với vai trò PM. Đã làm trong Agency tối thiểu 01 năm.

Thành thạo các phần mềm sử dụng trong quản trị dự án.

Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý điều hành tốt.

Kỹ năng phân tích, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Kinh nghiệm giám sát dự án.

Khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin.

Có khả năng làm việc tốt bằng tiếng Anh.

Tại Công ty Cổ phần Appota Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi tài chính minh bạch và toàn diện

Chính sách xét điều chỉnh tăng lương 6 tháng/lần (Đánh giá theo hiệu xuất, kết quả công việc và năng lực) Ghi nhận sự đóng góp thông qua các khoản thưởng phong phú, hấp dẫn góp phần gia tăng thu nhập của nhân viên: Thưởng các ngày lễ 30/4-01/05, 02/09, Tết dương lịch, thưởng dự án, thưởng KPI, hiệu suất công việc hàng tháng, thưởng quý và lương tháng 13... Được hưởng các mức Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành. Gói chăm sóc sức khỏe định kỳ hằng năm tại các Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Saigon Healthcare.

Chính sách xét điều chỉnh tăng lương 6 tháng/lần (Đánh giá theo hiệu xuất, kết quả công việc và năng lực)

Ghi nhận sự đóng góp thông qua các khoản thưởng phong phú, hấp dẫn góp phần gia tăng thu nhập của nhân viên: Thưởng các ngày lễ 30/4-01/05, 02/09, Tết dương lịch, thưởng dự án, thưởng KPI, hiệu suất công việc hàng tháng, thưởng quý và lương tháng 13...

Ghi nhận sự đóng góp

thưởng phong phú, hấp dẫn

Được hưởng các mức Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

Gói chăm sóc sức khỏe định kỳ hằng năm tại các Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Saigon Healthcare.

Chú trọng phát triển năng lực mỗi cá nhân

Được đào tạo và phát triển theo khung năng lực và lộ trình nghề nghiệp của từng vị trí thông qua các khóa đào tạo miễn phí trên hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning Appota, các khoá học hàng đầu của Coursera, Udemy. Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talk chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia trong và ngoài Công ty. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Chính sách luân chuyển công việc linh hoạt và cởi mở nhằm thúc đẩy nhân viên khám phá sức mạnh tiềm năng của bản thân và thử thách với những cơ hội mới.

Được đào tạo và phát triển theo khung năng lực và lộ trình nghề nghiệp của từng vị trí thông qua các khóa đào tạo miễn phí trên hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning Appota, các khoá học hàng đầu của Coursera, Udemy.

Được đào tạo và phát triển theo khung năng lực

Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talk chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia trong và ngoài Công ty.

Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talk

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Chính sách luân chuyển công việc linh hoạt và cởi mở nhằm thúc đẩy nhân viên khám phá sức mạnh tiềm năng của bản thân và thử thách với những cơ hội mới.

lộ trình thăng tiến rõ ràng

Văn hóa làm việc độc đáo

Tại Appota, mỗi nhân viên sẽ được làm việc mình thích, thích việc mình làm với văn hóa "No Boss Just Leader" cùng 7 giá trị cốt lõi IAPPOTA. Mỗi cá nhân được trao quyền chủ động trong mọi việc, phát huy các thế mạnh, phá bỏ khuôn mẫu và sáng tạo theo phong cách riêng. Được dẫn dắt, định hướng bởi định hướng bởi đội ngũ BOD có tầm với kim chỉ nam tập trung vào phát triển giá trị con người và tinh thần startup mạnh mẽ. Môi trường trẻ trung, năng động và sáng tạo, nơi mọi ý tưởng táo bạo được đón nhận.

Tại Appota, mỗi nhân viên sẽ được làm việc mình thích, thích việc mình làm với văn hóa "No Boss Just Leader" cùng 7 giá trị cốt lõi IAPPOTA.

làm việc mình thích, thích việc mình làm

"No Boss Just Leader"

IAPPOTA.

Mỗi cá nhân được trao quyền chủ động trong mọi việc, phát huy các thế mạnh, phá bỏ khuôn mẫu và sáng tạo theo phong cách riêng.

trao quyền

Được dẫn dắt, định hướng bởi định hướng bởi đội ngũ BOD có tầm với kim chỉ nam tập trung vào phát triển giá trị con người và tinh thần startup mạnh mẽ.

Môi trường trẻ trung, năng động và sáng tạo, nơi mọi ý tưởng táo bạo được đón nhận.

Trải nghiệm sự chăm sóc tinh thần tận tâm và chu đáo

Được chăm sóc tỉ mỉ từ những bữa ăn sáng, ăn chiều miễn phí với chi phí 2.000.000/người/tháng và tận hưởng không gian cafe hiện đại dành riêng cho nhân viên. Được trải nghiệm các hoạt động gắn kết đa dạng: Các hoạt động team building, chương trình Friday Frenzy, Đại tiệc sinh nhật công ty kết hợp du lịch hàng năm lên tới 10.000.000/người/năm, hội Chợ Tết độc lạ và các hoạt động thể thao thường niên khác, ... Được thỏa sức tham gia các câu lạc bộ đa sắc màu: CLB Yoga, Bóng đá, Game Esports, Cầu lông, Zumba...

Được chăm sóc tỉ mỉ từ những bữa ăn sáng, ăn chiều miễn phí với chi phí 2.000.000/người/tháng và tận hưởng không gian cafe hiện đại dành riêng cho nhân viên.

Được trải nghiệm các hoạt động gắn kết đa dạng: Các hoạt động team building, chương trình Friday Frenzy, Đại tiệc sinh nhật công ty kết hợp du lịch hàng năm lên tới 10.000.000/người/năm, hội Chợ Tết độc lạ và các hoạt động thể thao thường niên khác, ...

Được thỏa sức tham gia các câu lạc bộ đa sắc màu: CLB Yoga, Bóng đá, Game Esports, Cầu lông, Zumba...

Thời gian làm việc

Từ 8h30 - 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6 Từ 8h30 - 16h00 thứ 7 (Mỗi tháng đi làm 2 thứ 7)

Từ 8h30 - 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 8h30 - 16h00 thứ 7 (Mỗi tháng đi làm 2 thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Appota

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin