Tuyển QA Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Nam Định

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nam Định: Xã Xuân Trung, Xuân Trường

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Lập kế hoạch và triển khai các công việc trong bộ phận theo kế hoạch hàng lên và hàng xuất của từng khách hàng cụ thể

+ Kiểm tra các vấn đề chất lượng trọng điểm, các lỗi nghiêm trọng của chuyền may hàng ngày để có phản hồi kịp thời và chuẩn xác nhất

+ Làm việc với các bộ phận liên quan để khắc phục các vấn đề chất lượng mà khách hàng đã phản hồi

+ Lên SOP cho từng công đoạn sản xuất và đào tạo SOP cho các bộ phận liên quan

+ Follow khách hàng đánh giá về SOP và chất lượng. Làm CAP khắc phục các lỗi đánh giá kịp thời để gửi lại cho khách hàng

+ Làm báo cáo chất lượng tổng hợp theo ngày/ tuần/ tháng gửi lãnh đạo nhà máy và tập đoàn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên

+ Am hiểu về các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình quản lý, giám sát chất lượng.

+ Có khả năng sáng tạo quản lý , kỹ năng lập kế hoạch, triển khai và xử lý công việc tốt,thấu hiểu tâm lý khách hàng.

+ Có kỹ năng giao tiếp, có khả năng phân tích, quản lý thời gian, điều hành và giải quyết vấn đề.

+ Khai thác hiệu quả công cụ phân tích dữ liệu và phân tích thống kê.

+ Có kinh nghiệm kiểm tra và thử nghiệm chất lượng; kinh nghiệm thực hiện các chương trình hành động khắc phục.

+ Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm hàng Uniqlo, Lacoste...

+ Thành thạo vi tính, tiếng Anh 4 kỹ năng

Tại Công ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam) - Chi nhánh Xuân Trường Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ 7h30 đến 16h30 ( Thứ 2 - Thứ 7 ) Hỗ trợ tiền cơm trưa, cơm tăng ca Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH Nghỉ Lễ - Tết theo quy định của nhà nước

Thời gian làm việc từ 7h30 đến 16h30 ( Thứ 2 - Thứ 7 )

Hỗ trợ tiền cơm trưa, cơm tăng ca

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH

Nghỉ Lễ - Tết theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam) - Chi nhánh Xuân Trường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin